Warin : Hinweis auf Paket in einem Baum

Zum zweiten Mal beteiligt sich Warin am Adventskalender der Sagen- und Märchenstraße MV. Und wieder ist es der 19. Dezember, also der kommende Montag. Frank Muhs und Hans-Jürgen Cayé haben den Inhalt eines Paketes längst zusammen – Souvenirs aus Warin, ein

Kalender der Stadt, ein Gutschein von Pizzaria & Dönergrill Akay und natürlich Süßigkeiten. Hinzu kommt noch ein Märchenkalender, auf der Rückseite zum Ausmalen. Wenn Letzteres geschehen ist, kann das A3-Blatt noch laminiert und dann als Tischunterlage genutzt werden, bieten Muhs und Cayé an.

Doch bis es soweit ist, muss das Paket ausfindig gemacht werden, besser gesagt, der Hinweis darauf. Denn der lässt sich in einem Paket entdecken, das noch leer ist, damit niemand den Inhalt bekommt, für den er eigentlich nicht gedacht ist. Denn die Adventsaktion entlang der Sagen- und Märchenstraße wendet sich an Kinder bis zu zwölf Jahren, erklären die beiden Männer, die in Warin die Verantwortung dafür übernommen haben.

Weil der bei Spaziergängern sehr beliebte Rundweg um den Glammsee zu der Sagen- und Märchenstraße gehört, wird gleich an seinem Anfang das Paket zu finden sein, „in einem Baum“, verrät Frank Muhs. Er werde es mit einem Seil hochziehen. Das müsse der Finder dann einfach lösen, und schon komme ihm das Paket mit dem Hinweis entgegen. Auf einem Zettel steht, wo die Adventspräsente abholbereit liegen.

Diesmal fällt die Aktion in Warin allerdings auf einen Schultag. Das ließ sich leider nicht ändern, bedauert Muhs. Voriges Jahr an einem Sonnabend hätten eher alle Kinder die gleichen Chancen gehabt. Da beteiligte sich Warin zum ersten Mal an der weihnachtlichen Reise durch das Land. Und weil die Sagen- und Märchenstraße vorher etwas in Vergessenheit geraten war, wurden ausnahmsweise zwei Päckchen gepackt. Die Hinweise darauf fanden sich am Weihnachtsbaum vor dem Rathaus und wurden ganz schnell von einem Geschwisterpaar entdeckt.

„Natürlich müssen wir uns jedes Mal eine andere Stelle aussuchen“, sagt Muhs. Anliegen sei es auch, „dass die Kinder aufmerksam durch die Stadt gehen. Und wenn sie dabei noch ein Ziel hätten, sei die Sache natürlich spannender.

Warin gehört zu den derzeit 18 Mitgliedern der Sagen- und Märchenstraße MV, von der Schweriner Seenlandschaft über Rehna, Grevesmühlen und Parchim bis zur Insel Poel und jüngst Graal-Müritz. Den Adventskalender gibt es zum fünften Mal.

von Rüdiger Rump

erstellt am 17.Dez.2016 | 05:00 Uhr

