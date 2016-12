Roter See : Kalte, heiße – gemischte Gefühle!

vergrößern 1 von 3 Foto: elke 1 von 3





Vier Grad kaltes Wasser, Lufttemperatur gerade mal 6 Grad. Brrr, da kann einem schon das Zittern ankommen. Nicht so für die 14 Mutigen, die am Sonntagnachmittag zum alljährlichen Weihnachtsschwimmen an den Roten See nach Brüel gekommen waren. Die meisten von ihnen nicht zum ersten Mal. Denn wenn Blockhüttenwirt Jörg-Peter Krüger in der Weihnachtswoche zur „Attacke Winterschwimmen“ ruft, lassen sich die mutigen See-Bären nicht lange bitten. „Uns reizt zum einen die schöne Umgebung und zum anderen das Glühwein-Trinken“, lachen Andreas Grap, Frank Samland und Kay Schmekel aus Schwerin. Ersterer erzählte, dass es schon Überwindung koste, ins kalte Wasser zu springen. Doch Kay Schmekel hielt dagegen, dass alles nur eine Kopfsache sei. Und auch Paul Roob aus Liessow konnte ihnen nur beipflichten.

Auch die jüngere Generation bewies diesmal viel Mut. Wie zum Beispiel Max Müller und Tom Grap. Sie schwärmten regelrecht von der Veranstaltung, die von Jörg-Peter Krüger und seinen Mitarbeitern immer liebevoll vorbereitet werde. „Es macht uns einfach viel Spaß hier. Man muss nur halt nicht zu viel nachdenken. Reinspringen, Krampf bekommen – und los geht die Chose.“

Als sich die Mutigen dann aus dem Wasser begaben, war das nächste Ziel ein riesiger, hölzerner, gefüllter Wasserzuber, den der Hüttenwirt auf 32 Grad angeheizt hatte. Hier konnten sich die Bader erstmal aufwärmen, bevor sie ein Glas Sekt serviert bekamen.

Ausführlich in der Tageszeitung und per ePaper.

von Traudel Leske

erstellt am 20.Dez.2016 | 05:57 Uhr

