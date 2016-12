Warin : Kleiner Weihnachtsmarkt im Park

vergrößern 1 von 3 Foto: kema 1 von 3





Es war ein ganz kurzfristiger und spontaner Einfall des Heimatvereins Warin: Wir machen im August-Cords-Park einen kleinen Weihnachtsmarkt. Aufgrund der kurzen Zeit konnten zwar nicht so viele mobilisiert werden, aber was geboten wurde, war ein toller Anfang.

Manja Völzow, Sängerin im Chor Zeitlos, betreut in der Grundschule einen Chor, der nun am Samstagnachmittag seinen ersten Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt hatte. „Glocken klingen, Kinder singen“ und „Die Bescherung findet statt“ – die Einstimmung auf das Fest war gelungen. Nicht fehlen durfte die Tanzgruppe des Heimatvereins „La Vida Loca“. Diesmal waren die Kinder ganz auf Weihnachten eingestellt, bei ihrem Schneeflöckchen-Tanz machten so auch ein Schnee- und ein Weihnachtsmann mit.

Eine tolle Show mit ihren Pferden zeigten Nile Pils aus Neuhof und ihre Helfer. Und vom Golchener Hof waren die Ponys Micki und Elvis angereist, die geduldig Kinder auf ihrem Rücken durch den Park trugen, geführt von Pferdewirtschaftsmeisterin Regina Berfelde und den Reitermädchen sowie Helfer Vlad, der die große Aufgabe hatte, die Kleinsten auf dem Sattel festzuhalten. In einem Zelt wurde fleißig gebastelt. Dann waren auch noch Luftballons aufgeblasen worden, die die Mädchen und Jungen mit ihren Weihnachtswünschen versehen per Luftpost an den Weihnachtsmann senden durften.





Den ganzen Beitrag lesen Sie in der Tageszeitung und auf Epaper.

von

erstellt am 06.Dez.2016 | 05:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen