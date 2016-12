Sternberg : Kommission für das Heimatmuseum

1 von 1 Foto: rump 1 von 1

Disput in der Stadtvertretung zur weiteren Entwicklung des Sternberger Heimatmuseums: Die CDU-Fraktion hatte den Antrag

gestellt, „zur Sichtung und Bewertung der im Heimatmuseum ausgestellten, eingelagerten oder sonst wie aufbewahrten Gegenstände“ eine ehrenamtliche Kommission zu bilden, die durch den Ausschuss für Tourismus, Kultur, Umwelt und Ordnung eingesetzt und begleitet wird.

Ziel sei es das Heimatmuseum im Gebäudebestand zu sanieren und gleichzeitig ein nachhaltiges Ausstellungskonzept zu erarbeiten, heißt es unter anderem in der Begründung durch den Fraktionsvorsitzenden Jens Quandt. Die Öffnungszeiten – abgesehen von der derzeitigen Winterpause – würden durch Mitarbeiter auf Hinzuverdienstbasis abgesichert. Diese seien „engagiert und leisten eine gute Arbeit“. Dabei wurde „die Idee entwickelt, Gegenstände des Museums, die weder als Museumsstücke registriert sind oder einen anderen Wert haben, zu verkaufen“. Als SVZ darüber berichtete und dass zu dem Zweck im Museum ein Flohmarkt entstehen soll, habe es Diskussionen gegeben „mit dem Tenor, dass ein Ausverkauf von Museumsgegenständen befürchtet wird“, so Quandt weiter.

Die Bildung einer Kommission sehe die SPD-Fraktion positiv, sie habe aber noch Fragen, sagte deren Vorsitzender Dirk-Egbert Unger in der Diskussion zu dem Antrag. Wie groß soll die Kommission sein? Wer soll ihr angehören? Wie sind ihre Entscheidungen legitimiert? Inwiefern erfolgt eine Rückkopplung zwischen Kommission und Stadtverwaltung? Wie kann eine fachmännische Bewertung bei werthaltigen Gegenständen sichergestellt werden? Wie werden vor dem Hintergrund der Veräußerung von Gegenständen die Rechte der Stadtvertretung bei der Verfügung über Gemeindevermögen sichergestellt? Und es sollte geprüft werden, ob die Inventarisierung und Katalogisierung der Gegenstände wirklich Aufgabe des Ehrenamtes oder nicht eher der Verwaltung sei. Deshalb wolle die SPD-Fraktion den Antrag in den zuständigen Ausschuss verweisen. Das lehnte die CDU-Fraktion ab, so dass nun die Bildung der Kommission gespannt erwartet wird.

von Rüdiger Rump

erstellt am 16.Dez.2016 | 22:00 Uhr