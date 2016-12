Schlowe : Nordmänner und große Pyramide

vergrößern 1 von 2 Foto: rump 1 von 2

Die kleinen Bäumchen vor der Försterei brauchen noch Zeit. Vorher standen hier Blaufichten. Die haben in den Jahren zuvor längst ihren Weg in die Wohnzimmer gefunden. Nun wachsen Nordmanntannen heran. An Fehlstellen, die sich bei Trockenheit nach dem Aufforsten kaum vermeiden lassen, wurden Fichten nachgepflanzt. Gelegentlich werde danach gefragt, wenn am Forsthaus Schlowe der Weihnachtsbaumverkauf stattfindet, weiß Ines Rünger aus Erfahrung. Sie helfe jedes Jahr „als mitarbeitende Ehefrau“ von Revierförster Roland Rünger, wie sie schmunzelnd erzählt. Mit ihrer beruflichen Tätigkeit als Betreuungskraft habe das freilich überhaupt nichts zu tun.



Helfende Nachbarn seit Jahren dabei

An den kommenden zwei Sonnabenden, 10. und 17. Dezember, ist wieder Baumverkauf. Auf einer Fläche von ca. einem Hektar gleich hinter der Försterei stehen Nordmanntannen, ab fünf Jahre alt und etwa ein bis drei Meter hoch. Die würden inzwischen rund 90 Prozent der Bäume zum Fest ausmachen, weiß Jürgen Lembke. Der Revierförster von Kleesten bei Dobbertin vertritt in diesem Jahr seinen erkrankten Schlower Kollegen Roland Rünger. Er war sonst in Bossow im Einsatz. Das gehört ebenfalls zum Forstamt Sandhof, das an drei Standorten Weihnachtsbäume anbietet, neben Schlowe und Bossow in der Revierförsterei Kuppentin.

Außer den mit Abstand am meisten gefragten Nordmännern möchten „gerade ältere Leute“ eine Fichte, weil sie so eine „schon immer hatten“, erzählt Ines Rünger. Zudem werde vereinzelt nach einer Kiefer gefragt. Die gebe es auf dem Gelände der Försterei Schlowe allerdings nicht,

dafür an der Draisinenstrecke, die hier fast direkt vorbei führt. „Wir verweisen Interessenten an den Betreiber, die Telefonnummer steht an der Strecke“, so Rünger.

Die „mitarbeitende Ehefrau“ kümmert sich gemeinsam mit Nachbarn, die schon lange die Treue halten, um das Drumherum beim Baumverkauf, „damit alles hübsch aussieht, das Lagerfeuer ständig brennt, aber auch genug Glühwein und Bratwurst da sind“, erklärt Ines Rünger. Und zum dritten Mal gibt es das Luftgewehrschießen auf Tannenbaumkugeln. Die werden vorher mit Losen präpariert und an einen Weihnachtsbaum gehängt. Hauptpreise seien Glühwein, Bratwurst, Süßigkeiten oder Kekse. Auf manchen Zetteln stehe allerdings nur „Frohes Fest“. Es gehe um den Spaß. „Bisher kam das sehr gut an“, so Rünger. Wer mitmachen wolle, zahle lediglich einen kleinen Obolus. Es würden auch ständig Kugeln nachgehängt. Um die Splitter von denen, die getroffen wurden, aufzufangen, werde eine Plane unter den Baum gelegt.

Eine weitere Besonderheit in Schlowe ist die große Weihnachtspyramide. Sie stamme aus dem Erzgebirgischen und habe in Borkow im damaligen Ferienheim des Kühlschrankherstellers VEB dkk Scharfenstein gestanden. Als dies geschlossen und ausgeräumt wurde, rettete der Hausmeister das gute Stück vor dem Sperrmüll. Dafür sei es einfach zu schade gewesen, findet auch Ines Rünger. Seitdem wird die mehrere Meter hohe Pyramide von zwei Enthusiasten in Schlowe liebevoll behütet und in Ordnung gehalten. Der Motor eines ausgedienten Betonmischers, zwei reifenlose Räder eines Fahrrads, in denen Keilriemen laufen, und eine Übersetzung, ebenso Marke Eigenbau, sorgen dafür, dass sich die Pyramide dreht. Und natürlich leuchtet sie auch. Zur Adventszeit wird sie hervorgeholt und für die zwei Tage des Baumverkaufs auf Rädern zum Forsthof gerollt.

Für viele ist das Schlagen des Weihnachtsbaumes wie ein Familienausflug, hat Ines Rünger längst festgestellt. Sie würden jedes Jahr kommen, auch aus Sternberg, Güstrow oder Wismar. Manche hätten einen Bungalow in Klein Pritz, so dass ihnen die Gegend bestens vertraut sei. Sie seien erst allein gekommen, dann mit Kindern und inzwischen schon mit Enkeln, erzählt Rünger freudig.

Frischer gehe es nicht, meint Revierförster Jürgen Lembke und empfiehlt, eine eigene Handsäge mitzubringen. „Wir haben hier zwar drei Stück und auch eine Motorsäge, mit der wir bei größeren Bäumen helfen können, doch bei größerem Andrang könnte es damit knapp werden“, so Lembke. Baumverkauf sei von 9 bis gegen 16 Uhr, bevor es dunkel werde, der Preis im Vergleich zu den Vorjahren kaum verändert.

von Rüdiger Rump

erstellt am 08.Dez.2016 | 21:00 Uhr