Sternberg : Schnuppertag für Viertklässler

Die Türen der Sternberger Verbundenen Regionalen Schule und Gymnasiums „David Franck“ (KGS) waren am Sonnabend weit geöffnet. Im Alt- und Neubau sowie in der Sporthalle und Baracke herrschte buntes Treiben. Wie schon in den vergangenen Jahren hatte die Schule die zukünftigen Fünftklässler zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Um 10 Uhr sollte die Veranstaltung beginnen, aber schon eine Stunde zuvor kamen die ersten Besucher, um sich in aller Ruhe umzuschauen. „Die Resonanz ist jedes Jahr gut. Mittlerweile kommen sogar Eltern, die hier schon Schüler waren, um ihre Kinder anzumelden oder auch ehemalige Schüler schauen vorbei“, sagte Marion Blumenthal, stellvertretende Schulleiterin, im SVZ-Gespräch. Im Vorfeld sei viel Werbung gemacht worden. So hätten die Siebtklässler Flyer in der Stadt verteilt.



„Prima Klima“ lautete dieses Jahr das Motto

Bevor es in die Klassenräume ging, fand sich die Menge auf dem Schulhof ein. „Unser Tag der offenen Tür steht unter dem Motto ,Prima, Klima‘“, begrüßte Schulleiterin Petra Langpap die Gäste.. „Wir zeigen zum einen das Klima zwischen unseren Schülern und Lehrern, zum anderen stellen wir unser Energiemanagement vor.“

Während sich die Eltern dann mit der Schulleitung zu einer ersten Informationsveranstaltung in die Aula begaben, fanden sich die Kinder in Gruppen zusammen und wurden von den Schülern der Klassen sechs bis zehn zu den verschiedenen Aktivitäten geführt, um sich ein Bild von ihrer, in naher Zukunft, neuen Schule zu machen. „Die Stationen haben wir vorher mit der Schulleitung abgesprochen und einen Wegeplan erstellt, damit die Kinder möglichst viel sehen“, erzählte Kim Preller, Schülerin der Klasse 9a.

von Wibke Niemeyer

erstellt am 04.Dez.2016 | 21:00 Uhr