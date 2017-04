Züsow : Schreck am ersten Unterrichtstag: Bus brennt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf (Illustration) 1 von 1

Schreck in der Morgenstunde für 50 Schüler heute in Züsow (Amt Neukloster-Warin). Und das am ersten Schultag nach den Osterferien!

Auf dem Weg nach Neukloster zum Gymnasium „Am Sonnenkamp“ bzw. der Regionalen Schule in der Klosterstadt fing in Züsow der Bus plötzlich Feuer – höchstwahrscheinlich durch einen technischen Defekt. Der Fahrer bemerkte auf dem Weg nach Neukloster, dass der Motor plötzlich qualmte und stoppte. Die knapp 50 Schüler, welche sich nach Angaben von Polizeipressesprecherin Nancy Schönenberg in dem Bus befanden, wurden durch den Fahrer sofort außer Gefahr gebracht, ehe der Bus brannte. Ein angeforderter Ersatzbus brachte die Schüler kurz darauf zum Unterricht.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Neukloster war mit 15 Mann vor Ort und löschte den Brand. Die Alarmierung kam übrigens von ihrem Chef, Wehrführer Lars Krasemann, der beruflich in der Integrierten Leitstelle Westmecklenburg, Schwerin, arbeitet.

von Roland Güttler

erstellt am 20.Apr.2017 | 14:54 Uhr