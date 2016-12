Ventschow : Sparbuch leer – jetzt tief im Minus

1 von 1 Foto: rump 1 von 1

Der Ärger sitzt tief, deshalb nimmt Dieter Voß kein Blatt vor den Mund. „Der Staat macht da richtig was falsch“, sagt der Ventschower Bürgermeister und meint die finanzielle Ausstattung der Gemeinden. „Mit kommunaler Selbstverwaltung hat das lange nichts mehr zu tun. Wir sind die letzten Jahre ständig unterfinanziert und rutschen immer tiefer ins Minus. So macht das keinen Spaß mehr.“

Ventschow hatte Ende 2009 noch 371 650 Euro auf dem Sparbuch, ein Jahr später nicht mal mehr die Hälfte. 2011 halbierten sich die Rücklagen erneut, und dann rutschte die Gemeinde erstmals ins Minus, das bis Ende 2015 beinahe 394 000 Euro erreichte – Tendenz weiter steigend. „Aber doch nicht, weil wir auf ein-mal schlecht wirtschaften oder über unsere Verhältnisse leben. Wir haben das nicht zu vertreten“, betont der Bürgermeister.

Als einzige freiwillige Leistung leiste sich Ventschow noch die Sporthalle, die „eine gute Auslastung und einen hohen Standard“ habe. „Und das lassen wir uns nicht nehmen.“ 2017 sind für Halle, Sportplatz und Umkleideräume gerade mal 18 600 Euro geplant nach 30 300 Euro in diesem Jahr. Dabei müsste an dem in die Jahre gekommenen, überdimensionierten Heizungssystem, das durch Fernwärme gespeist wird, dringend was gemacht werden, um die laufenden Kosten spürbar zu senken.

„Die Steuern haben wir gerade angehoben, das können wir nicht jedes Jahr“, sagt der Bürgermeister. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer stieg 2016 gegenüber dem Vorjahr von 300 auf 325, für Grundsteuer A von 200 auf 250 und für Grundsteuer B von 300 auf 350. Doch hohe Gewerbesteuern würden sich nicht lohnen, möglicherweise sogar zum

Bumerang werden. „Mehreinnahmen werden wieder weggenommen, da gibt es überhaupt keinen Anreiz“, macht Voß seinem Unmut Luft. Denn die Steuermesszahl der Gemeinde erhöhe sich und damit ihr Amts- und Kreisumlagebetrag. So bleibe am Ende nichts übrig oder sogar weniger, bestätigt Eckhard Rohde, Leitender Verwaltungsbeamter im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, zu dem Ventschow gehört. „Die Gemeinden sind richtig angemeiert.“

Die Ausgaben, auf die sie keinen Einfluss hätten, würden stetig steigen, etwa durch hohe Sicherheitsstandards, die der Staat auferlegt, Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Beleuchtung, teureres Material, Baumpflege, Energiekosten, neue Brandschutzbedarfspläne laut Verordnung des Landes. Er könne noch mehr aufzählen, sagt Rohde.

Dagegen verringerten sich die Schlüsselzuweisungen, die aus Steuerkraft plus Einwohnerzahl berechnet werden, für Ventschow von 226 000 Euro im Jahre 2010 auf 172 900 Euro im vorigen Jahr. Zusammen mit den Steuern habe die Gemeinde 507 000 Euro eingenommen. Davon gingen allein für Umlagen 336 000 Euro ab, rechnet Margot Baustian, Mitarbeiterin für Finanzen im Amt und selbst seit vielen Jahren Ventschowerin, dagegen. Blieben gut 170 000 Euro, mit denen sämtliche Pflichtaufgaben zu begleichen seien, von den schon genannten Unterhaltungskosten über Brandschutz bis zu Schullastenausgleich und Kita-Beiträgen, in der Summe 129 000 Euro, so Baustian. Für alles, was dann noch alles anfalle, habe die Gemeinde 41 000 Euro. Investitionen seien damit eigentlich nicht möglich.

Ventschow sei kein Einzelfall, sagt Verwaltungschef Rohde. Von den neun Gemeinden im Amt hätten nur „noch drei ein Sparbuch, aus dem sie ihren Lebensunterhalt finanzieren“. Aber irgendwann sei es auch bei ihnen aufgebraucht wie in Ventschow. Barnekow bei Wismar könne aus liquiden Mitteln nicht mal mehr Amts-und Kreisumlage sowie die

Kita-Beiträge bezahlen, habe wie Perlin Widerspruch gegen die Kreisumlage eingelegt.

Vom Innenminister heiße es stets, die Gemeinden hätten genug Geld, müssten aber ordentlich damit umgehen. Der Ventschower Bürgermeister kann da nur müde wie genervt lächeln.

von Rüdiger Rump

erstellt am 19.Dez.2016 | 21:00 Uhr