Sternberg : Stirnbarger Maening aufgegangen

Die Weihnachtsfeier für die Mitglieder des DRK-Ortsvereins Sternberg fand diesmal an ungewohnter Stelle statt. Nämlich in der Pizzeria „Sambuca“ der Familie Koll am Sternberger Campingplatz. Und neu war auch, dass die DRK-Mitglieder diesmal ohne die Ortsgruppe der Volkssolidarität feierten. Doch das aus gutem Grund. Denn während in den vergangenen Jahren der Saal des ehemaligen Seehotels zur Verfügung stand, musste man diesmal ausweichen. Die Räumlichkeiten im „Sambuca“ reichen aber für so viele Menschen nicht aus. Also wurde getrennt gefeiert. Der Name „Sambuca“ ist übrigens einer sizilianischen Stadt entlehnt und außerdem der Name eines Schnapses, so die Betreiber der Gastlichkeit, die einstmals in Sambuca weilten.

Schon bei der Ankunft wurden die Mitglieder an festlich gedeckten Tischen empfangen. Inhaberin Liliana Koll hatte die Dekoration für die Feier gespendet und alles schön hergerichtet. Es gab leckeren Weihnachtskuchen aus dem Dobbertiner Café Kentzler. Und dann wurde in gewohnt fröhlicher Runde erst einmal gemütlich Kaffee getrunken. Unter ihnen Ingrid Mitschrick, die im November gerade ihren 85. Geburtstag vollendet hat. Diesmal beging die Seniorin ein weiteres Jubiläum. Denn sie ist seit nunmehr 25 Jahren auch Mitglied im DRK.

Doch wie man es von den Organisatoren all die Jahre gewöhnt war, gab es auch diesmal ein auf weihnachtlich zugeschnittenes Kulturprogramm. Es war zunächst der DRK-Senioren-Chor unter der Leitung von Antje Pöhls, der bekannte und weniger bekannte Weihnachtslieder zu Gehör brachte. Zwischendurch trug Anke Bittermann vom Sternberger Heimatverein immer wieder mal kleine Geschichten und Gedichte vor. Darunter eine von ihr selbstgeschriebene Weihnachtsgeschichte. So erzählte sie unter anderem von den „Stirnbarger Maenings“. Darin hieß es: „Dor ward vertellt: Ein Stirnbarger Ehepoor is vör langen, langen Johren nah Amerika utwannert in de Hofnung, dat Leben dor beter tau finnen as bi uns tau Hus. Dat let sich in den ierste Tid aewer doch nich so an, as sei sik dat dacht hadden. Un sei würden trurig un kregen Heimweh. As sei eines Abends vör ehr sülbst gebugte Hütt seten, steg de Mand so grot un hell aewer den Wald herup. Mudder würd dat Hart grot, un in ehr Begeisterung rep sei: „Vadding, kiek mal! Dor is uns olle truge Stirnbarger Maening! Wi hebben em lang nich seihn, un hei hett uns ümmer fehlt. Hei is uns trug bleben un schient hier ebenso hell un klor as in uns olles Stirnbarg – Nu willen wi man wedder Maut faten un up’t Frische an de Arbeit gahn.“ Sei schreben nah Hus, dat sei den Stirnbarger Maening ok in Amerika funnen hadden un dat hei hier ebenso schön schiente as in ehr olles Stirnbarg. Un dat sei sick dörch em mit de olle Heimat verbunnen fäuhlten. Un de Stirnbarger kregen von nu an den Binamen „Stirnbarger Maening“. „Un dissen Namen laten wi uns girn gefallen.“

Und dann gab Anke Bittermann den Anwesenden noch einen Wunsch mit auf den Weg zu Weihnachten: „Lasst dieses Fest vor allen Dingen ein Fest euch der Besinnung sein. Und Frieden in die Herzen bringen und mit ihm Kraft, um zu verzeih’n!“ Gerade in heutiger Zeit unverzichtbar. Mit diesen guten Wünschen ging die diesjährige Weihnachtsfeier für die DRK-Mitglieder zu Ende.

von Traudel Leske

erstellt am 10.Dez.2016 | 05:56 Uhr