Warin : Überraschungspaket oben im Baum entdeckt

Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gab es gestern im Wariner Fremdenverkehrsbüro. Die Stadt beteiligte sich als Mitglied der Sagen- und Märchenstraße MV das zweite Mal an deren Adventsaktion. Frank Muhs, der sich gemeinsam mit Hans-Jürgen Cayé in dieser Sache engagiert, hatte am 19. Dezember ein Päckchen mit dem Hinweis, wo auf den Finder kleine Präsente warten, in einem Baum platziert. Der würde am Anfang des Rundwegs um den Glammsee stehen, hieß es als Tipp in der SVZ.

Christiane und Ronny Duwe waren mit ihrem Kleinsten, dem einjährigen Till Ronny, auf dem Heimweg, nachdem sie bei der Post ein Paket abgegeben hatten. Die beiden Mädchen, Julia-Maria (10) und Sarah (7), drückten zu der Zeit die Schulbank. „Wir hatten in der SVZ davon gelesen und achteten darauf, ob wir das Paket sehen“, erzählt der Familienvater. „Es hing dann ziemlich weit oben an einer Schnur.“ Auch wo die festgemacht war, sei nicht auf den ersten Blick zu sehen gewesen. „Ich hatte sie an das Schild der Sagen- und Märchenstraße gebunden, brauchte vorher aber drei Versuche, bis ich sie über einen kräftigen Ast

geworfen hatte und das Paket damit hochziehen konnte“, so Frank Muhs. Es dann wieder herunter zu lassen, war für den kleinen Steppke natürlich nicht zu schaffen, so dass der Papa das übernahm. Zu dritt ging es gleich zum Fremdenverkehrsbüro, wo für gestern, dem ersten Ferientag, die Übergabe an die ganze Familie ausgemacht wurde. Dies erledigte im schmucken Gewand der Prinzessin vom Glammsee die 13-jährige Nele Arbeit, Gymnasiastin in Neukloster.

Heute mit dem Bäckereistand Schultz und morgen mit Dies & Das jeweils in der Langen Straße geht der erste lebendige Adventskalender in Warin zu Ende. Sie freuten sich über „die große Bereitschaft“ der Geschäftsleute und seien dafür sehr dankbar, sagt Hans-Jürgen Cayé. „Wir wollen das gern fortführen, vielleicht in anderer Form.“ Erste Anregungen gebe es schon.

