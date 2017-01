Neukloster : Umfangreiches Lernangebot begeistert

vergrößern 1 von 2 Foto: kema 1 von 2

Josefine geht in die Grundschule Neukloster. Doch schon das nächste Schuljahr wird es für die 9-Jährige eine große Veränderung geben. Mit dem Eintritt in das 5. Schuljahr wechselt sie in die Regionale Schule Neukloster. Um ihr die Angst vor dem neuen großen Haus und dem Neuen zu nehmen, nahmen Grazyna Moseleit und ihre Tochter Josefine die Gelegenheit wahr, diese Schule zu besichtigen.

Am Mittwochnachmittag öffnete die Regionale Schule für die angehenden Fünftklässler, aber auch für die Eltern und Großeltern der eigenen Schüler ihre Türen. Für diese zweieinhalb Nachmittagsstunden hatten sich fast alle Klassen etwas einfallen lassen.

So konnten Interessierte zum Beispiel im Erdkunderaum einen „Flug“ über Deutschland buchen. Und das mit Kapitän und Stewardessen, mit Begrüßung an Bord und Vorstellen der Route. D. h. die Stewardessen Lina, Lilly und Fine (alle 12) hatten für die Passagiere Fragen vorbereitet: „Wir fliegen nun über die größte Insel Deutschlands. Wie heißt sie? Oder: Unter uns sehen Sie gerade die höchsten Berge Mecklenburgs. Welche sind das? Wir bereiten uns auf die Zwischenlandung in unserer Hauptstadt vor. Wie heißt sie? Und wenn die Passagiere die Fragen richtig beantwortet hatten, dann zeigte Kapitän Jannik (12) das Erfragte auf der Karte.





Den ganzen Beitrag lesen Sie in der Tageszeitung und auf ePaper.

von Onlineredaktion

erstellt am 13.Jan.2017 | 12:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen