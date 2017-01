Dabel : Unter Flutlicht gerodelt trotz Tauwetters

vergrößern 1 von 2 Foto: elke 1 von 2

Es war die erste offizielle Amtshandlung von Christian Elm, der erst am Abend zuvor zum neuen Dabeler Wehrführer gewählt wurde (SVZ berichtet noch). Seine Idee: Rodeln unter Flutlicht für die Kinder seiner Gemeinde. Und wer von den Erwachsenen wollte, der konnte natürlich auch daran teilnehmen.

Dabei war anfangs noch gar nicht klar, ob das Vorhaben am Sonnabend gelingen würde. Denn inzwischen hatte ja auch Tauwetter eingesetzt. „Wir hatten schon überlegt, etwas Schnee mit dem Auto anzukarren, damit wir nicht absagen müssen“, war von Jugendwart Frank Werner zu hören. Doch dann wendete sich doch noch alles zum Guten. Das Gelände am Dabeler Rodelberg, das an das Betreute Wohnen am Herrenweg angrenzt, war zwar auch schon angetaut und von Wasserlachen überzogen. Doch dazwischen fanden sich noch riesige, spiegelglatte Eisschollen, die das Rodeln möglich machten. Feuerwehrleute leuchteten zudem das Gelände gemäß dem Motto des Nachmittags mit Flutlicht aus.

von Traudel Leske

erstellt am 23.Jan.2017 | 12:00 Uhr

