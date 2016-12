Warin : Veränderte Öffnungszeiten für Kompostplatz in Warin

1 von 1 Foto: Rüdiger Rump 1 von 1

Seitdem der Kompostplatz eingezäunt ist und es feste Öffnungszeiten gibt, wird dort „deutlich weniger Unrat“ abgeladen. Sabine Wundrak-Geritz berief sich in der Sitzung der Wariner Stadtvertretung auf Aussagen vom städtischen Bauhof, bevor sie einen Antrag der CDU-Fraktion auf Veränderung der Öffnungszeiten begründete. Es habe Kritik von Bürgern gegeben. Für die bestehende Regelung habe die Stadtvertretung ohnehin eine Probezeit bis Jahresende beschlossen. „Wir wollen aber nicht ganz zurück, dass die ganze Woche geöffnet ist“, so Wundrak-Geritz.

Ab dem 1. Januar gelten nun diese Öffnungszeiten: März bis November am Montag, Mittwoch und Sonnabend von 8 bis 18 Uhr, Dezember bis Februar am ersten Sonnabend im Monat von 8 bis 16 Uhr. Bei weiteren Änderungen soll darüber künftig der Hauptausschuss entscheiden, beschloss die Stadtvertretung auf Anregung von Hans-Peter Gossel.

Ihm als Grundstücksnachbar sei auch aufgefallen, dass sich die Zahl von Plastiksäcken und anderen -teilen in den Gartenabfällen sichtlich verringert habe. Diese seien in diesem Fall wieder verwertbar, und damit würden die Kosten für die Stadt sinken, so Gossel.

Auf das abseits gelegene städtische Gelände am alten Bahndamm können Bürger aus Warin und den Ortsteilen kostenlos Grünschnitt und andere kompostierbare Abfälle bringen. Es war zuvor frei zugänglich mit dem Ergebnis, dass Müll und selbst Bauschutt in größeren Mengen heimlich entsorgt wurden. Im Juli stellte dann die SPD-Fraktion den Antrag, den Kompostplatz zu umzäunen Der fand breite Zustimmung, so dass der Zaun des zum Abriss vorgesehenen Pumpenhauses am Strand ab- und um den Kompostplatz wieder aufgebaut wurde.



von Rüdiger Rump

erstellt am 22.Dez.2016 | 22:00 Uhr

