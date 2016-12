Warin : Warin hebt Hundesteuer an

1 von 1 Foto: Rüdiger Rump 1 von 1

Schon als kleines Kind wollte Paula gern einen Hund, erzählt ihre Mutter Angela Giesler, als wir sie mit einem Border Collie zufällig in der Stadt antreffen. „Wir haben Paula vertröstet, dass sie warten müsste, bis sie mit dem Hund allein Gassi gehen kann, etwa ab der siebenten oder achten Klasse. Der Kindheitstraum hielt an, und dann durfte sie sich aus einem Wurf einen kleinen Hund aussuchen. Wir sind dazu extra nach Brandenburg gefahren.“ Border Collie „Jake“ sei jetzt vier Jahre. Dass sie ihn an diesem Tag ausführe, sei die Ausnahme, sagt die Warinerin. Die Tochter, mittlerweile in der elften Klasse am Gymnasium „Sonnenkamp“ in Neukloster, musste zur Probe in der Kreismusikschule. „Sonst geht sie meist nach der Schule mit ihm los“, so Angela Giesler.



Für den ersten Hund 50 statt 36 Euro

In Warin und den sieben Ortsteilen sind gegenwärtig 355 Hunde gemeldet. Für sie steigt ab dem neuen Jahr die Steuer, hat die Stadtvertretung einmütig beschlossen. Für den ersten Hund werden künftig 50 statt 36 Euro im Jahr fällig, für den zweiten 80 statt 61 und jeden weiteren 100 statt 71,50. Bei Vierbeinern, die als gefährlich eingestuft sind, steigt der Satz für den ersten auf 200 Euro (bisher 153,50) und 250 für den nächsten.

Nachdem die Hundesteuer „jahrelang nicht angefasst“ worden sei, verlange nun das Haushaltssicherungskonzept der Stadt eine Anpassung, begründete Bürgermeister Michael Ankermann in der Sitzung der Stadtvertretung. Tatsächlich habe es über zehn Jahre lang keine Anhebung gegeben. Um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, müssten nicht nur die Ausgaben auf den Prüfstand, sondern auch höhere Einnahmen erschlossen werden. Als Orientierung hätten die Sätze vergleichbarer Städte und Gemeinden in der Region gedient. „Wir vergleichen uns nicht mit Wismar oder Schwerin“, so Ankermann.

Sie stimme den neuen Beträgen letztlich zu, sagte Barbara Meier, sie hätte sich allerdings gewünscht, dass es für Bezieher von Hartz IV und Rentner beim ersten Hund eine Ermäßigung gebe. „Mehr müssten es auch nicht sein.“

Für ihn sei „die Erhöhung angemessen“ und er sei gegen eine Ermäßigung, entgegnete Hans-Peter-Gossel. Damit würde „vielleicht mancher Rentner davon abgebracht, sich einen zu großen Hund anzuschaffen, den er besser nicht halten sollte“. Er sei vor kurzem Opfer einer Beißattacke geworden, sagte Gossel, zog ein Hosenbein hoch und wies auf die noch immer sichtbare Wunde im Wadenbereich. Für ihn sei der Hundebiss noch relativ glimpflich ausgegangen, „der hätte aber auch ein Kind treffen und weit schwerere Folgen haben können“.

Die Erhöhung wäre womöglich nicht nötig, so der Bürgermeister, wenn alle Hunde gemeldet und für sie Steuern gezahlt würden. Die Dunkelziffer sei hoch, eine Kontrolle jedoch schwierig, doch zu sicher dürfe sich niemand sein.

20.Dez.2016

