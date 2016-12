Warin/Neukloster : Warin übt harsche Kritik am Amt

vergrößern 1 von 3 Foto: Rüdiger Rump 1 von 3





Das liest sich wenig spektakulär: Anträge der Amtsausschussmitglieder. Es sind drei, und selbst ihr Titel verrät nichts von der Brisanz, die dahinter steckt und möglicherweise zu einem verbalen Schlagabtausch auf der heutigen öffentlichen Sitzung des Amtsausschusses Neukloster-Warin führen könnte. Denn Auslöser für die vom Wariner Bürgermeister Michael Ankermann unterschriebenen Anträge, die SVZ im Wortlaut vorliegen, ist harsche Kritik an der Führung im Rathaus von Neukloster, der geschäftsführenden Gemeinde auch für Warin sowie Bibow, Jesendorf, Glasin, Lübberstorf, Passee, Zurow und Züsow.

Die Vorwürfe richteten sich keineswegs gegen Mitarbeiter, mit denen eine gute Zusammenarbeit bestehe, will der Wariner Bürgermeister klarstellen, wohl aber gegen den Leitenden Verwaltungsbeamten Frank Meier. Von den Bürgern Neuklosters als hauptamtliches Stadtoberhaupt gewählt, ist er gleichzeitig Verwaltungschef für das Amt, übrigens die gleiche Konstellation wie in Sternberg.

Da der Amtsausschuss aber der Verwaltung keine Aufträge erteilen könne, sollen diese Amtsvorsteher Adolf Wittek aus Passee auferlegt und er dafür sorgen, dass sie auch ausgeführt werden.

Im ersten Antrag geht es um eine eigene Website für das Amt Neukloster-Warin. Bislang werde es nur über die der Stadt repräsentiert, finanziert durch alle Gemeinden über die Amtsumlage. „Jedoch ist die Seite auf die Stadt Neukloster zugeschnitten, das Amt und die amtsangehörigen Gemeinden sind vom Erscheinungsbild und vom Informationsinhalt vollständig untergeordnet. Es findet sich nicht einmal die Hauptsatzung des Amtes auf der Website“, heißt es in der Begründung des Antrags.

Als zweites möge der Amtsausschuss beschließen, dass der Amtsvorsteher sich von der Verwaltung alle das Amt Neukloster-Warin betreffenden Posteingänge (einschließlich Email) unverzüglich zur Entscheidung vorlegen lässt. Zur Begründung werden hier Versäumnisse bei einer Zuarbeit für das Informationsblatt des Landkreises, das seit Jahresbeginn alle Ämter vorstellt, aufgeführt. Zweimal sei auf die Bitte um Informationen nicht reagiert worden, so dass der Veröffentlichung am Ende die Website zugrunde gelegen und sich im wesentlichen auf eine Vorstellung der Stadt Neukloster beschränkt habe. „Die mehrfache Nichtbeantwortung der Anfragen des Landkreises zeigt, dass die Verwaltung des Amtes durch die

geschäftsführende Gemeinde nicht mit der erforderlichen Zuverlässigkeit und Sorgfalt erfolgt.“

Der dritte Antrag zielt darauf, den Amtsvorsteher zu beauftragen, eine durch Anzeigen finanzierte Informationsbroschüre erstellen zu lassen, die alle Gemeinden des Amtes angemessen berücksichtigt. Damit sei die Verwaltung bereits durch Witteks Vorgänger beauftragt gewesen. Als er „wie vermutlich alle Bürgermeister der amtsangehörigen Gemeinden“, so Ankermann, den Entwurf zwecks Druckfreigabe zum Durchsehen erhielt, habe er „sowohl inhaltliche Fehler als auch eine überwiegende Darstellung der Stadt Neukloster anstelle des Amtes“ festgestellt. So seien die amtsangehörigen Gemeinden „Ortsteile“ genannt und erwähnte Einrichtungen fehlerhaft beschrieben worden. „Der für die Verwaltung des Amtes zuständige Bürgermeister der Stadt Neukloster teilte den Mitgliedern des Amtsausschusses mit, es habe von ihm ,wenig‘ Engagement hinsichtlich dieser Broschüre gegeben.“ Die Stadt könne darauf gut verzichten.

Frank Meier findet die in den drei Anträgen enthaltene Kritik „sehr bedauerlich“, wie er auf SVZ-Anfrage sagt. „Sie tut weh.“ Seit 25 Jahren in der Verwaltung in Neukloster tätig, erst für die Stadt, dann für das dortige Amt und seit 2004 im gemeinsamen Amt mit Warin, habe er über Jahre Projekte auch für diese Stadt betreut. Leider sei „von Warin aus in den letzten Monaten nicht einmal“ das Gespräch mit ihm gesucht worden. Zu inhaltlichen Vorwürfen wolle er sich vor der Sitzung nicht öffentlich äußern. Doch die Amtsausschussmitglieder erhielten im Vorfeld eine schriftliche Stellungnahme von ihm, so Meier.

von Rüdiger Rump

erstellt am 13.Dez.2016 | 05:00 Uhr