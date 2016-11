Sternberg : Weihnachtsfreude im Schuhkarton

1 von 1 Foto: roswitha spöhr 1 von 1

Regina Jochmann wäre gestern auch gern mit nach Sternberg gekommen, aber „meine Mama guckt schon die Päckchen durch“, sagt Tochter Maria Jochmann. Sie studiert „Soziale Arbeit und Management“ an der Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) in Rostock und nimmt sich in jedem Jahr eine Woche frei, „um Mama zu helfen“.

Regina Jochmann engagiert sich seit 2007 als Sammelstellenleiterin für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ für Kinder in Not und so ist ihre Tochter quasi in dieses Ehrenamt mit hineingewachsen, erzählt diese.

Zuhause sind Jochmanns in Slate. Aber weil auch in

unserer Region in jedem Jahr Menschen solche Päckchen füllen wollen, nehmen wir sie in der SVZ-Redaktion gern entgegen, um sie dann weiterzuleiten.

„In diesem Jahr packen die Leute neue Sachen hinein und nicht wie in Vorjahren auch manches Mal alte aussortierte“, weiß Maria Jochmann von den bislang von ihnen kontrollierten Päckchen. „Das müssen wir wegen der strengen Zollbestimmungen in den Empfängerländern. Es dürfen nur neue Sachen verschenkt werden. Wenn der Zoll bei Stichkontrollen etwas findet, darf der ganze Lkw an der Grenze wieder zurückfahren“, erklärt die 23-Jährige.



Den ganzen Beitrag lesen Sie in der Tageszeitung und auf Epaper.

von Roswitha Spöhr

erstellt am 16.Nov.2016 | 05:41 Uhr