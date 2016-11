Brüel : „Wir wollen das Haus retten“

1 von 1 Foto: Roswitha Spöhr 1 von 1

Es war ein kurzweiliger und informativer 8. Wirtschaftsstammtisch am Dienstagabend im Hotel „Mecklenburger Hof“ in Brüel. Neben Inhaberin Gabriele Schumacher-Poschmann hatte Leonard Engel auf dem Roten Sofa Platz genommen. Sie habe die Veranstaltung seinerzeit ins Leben gerufen, um Leute aus der Region an einen Tisch zu bekommen, erklärte sie. „Alle Menschen sollen, bevor sie reden, etwas wissen“.

Das Hamburger Ehepaar Leonard und Marcel Engel hatte im Februar 2014 das leer stehende Gutshaus in Thurow gekauft, um es mit viel Liebe zum Detail Stück für Stück, so wie „Geld und Zeit“ reichen, zu sanieren. Auch mit viel Eigenleistung. Wobei immer noch Müll und Schutt entsorgt werden müssen. „Wir haben 520 Eimer Farbe gefunden und sind mittlerweile bei 52 Containern mit Müll“, nannte Leonard Engel zwei Zahlen, die manchen Zuhörer fast ein wenig zu erschrecken schienen. „Wir sehen uns nicht als Investor. Wir möchten das Haus retten“. Saniert werde ohne Fördermittel. Sein Mann habe gesagt, wenn du glaubst, dass du auch nur einen Euro bekommst, kannst du das Projekt gleich vergessen.

Auf die Frage der Gastgeberin, wo er das Haus in zehn Jahren sehe, antwortete der 26-Jährige, der Special Make Up Artist studiert und im Bereich Mode und Werbung gearbeitet hat: „Größtenteils als Veranstaltungsort, wo Meisterkurse, Musik, Konzerte, aber auch Hochzeiten und Geburtstage stattfinden. Wir möchten dem Haus seine Struktur lassen, die Nutzung dem Haus anpassen“. Das Gutshaus sei ein Biedermeier-Bau mit gotischem Einschlag. Man könne es auch als Foto- und Filmlocation nutzen. Die Vorstellung, „wir könnten Rosamunde Pilcher in abgespeckter Form nach Mecklenburg holen“, gefiel auch der Gastgeberin: „Pilcher mögen wir sehr gern“.

von Roswitha Spöhr

erstellt am 09.Nov.2016 | 16:44 Uhr

