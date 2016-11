Sternberg : Wo es Hilfe für Bedürftige gibt

vergrößern 1 von 2 Foto: Wibke Niemeyer 1 von 2

„Die nächsten können hereinkommen“, ruft Ingrid Fütterer, ehrenamtliche Mitarbeiterin bei der Sternberger Tafel, von der Tür aus in die Warteschlange vor dem Haus der Vereine am ehemaligen Sternberger Bahnhof. Es ist Donnerstag, 13.30 Uhr. Die 40 Stühle im Bahnhofsraum sind schon alle besetzt und vor der Tür warten mindestens noch einmal so viele Männer, Frauen und Kinder. „Heute ist Abholtag“, erklärt Bruno Pischel, Vereinsvorsitzender der Sternberger Tafel. Es ist der Tag, an dem die Sternberger Tafel Lebensmittel an Hilfebedürftige ausgibt.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Printausgabe und im E-Paper.

von Wibke Niemeyer

erstellt am 03.Nov.2016 | 21:00 Uhr

