Weniger Graffiti in Schwerin : Büsche gegen Graffiti

Rund 150 Anzeigen wegen Graffiti hat die Schweriner Polizei in diesem Jahr aufgenommen – nachdem es zu Hoch-Zeiten vor Jahren schon mal mehr als 300 waren (SVZ berichtete). „Und es könnten noch weniger sein“, sagt Polizeioberkommissar Andreas Kartzke-Peters vom Schweriner Kriminalkommissariat. Er appelliert an Hausbesitzer, ihr Eigentum noch besser zu schützen. Ein paar einfache Tricks und Kniffe reichten aus, um die Sprayer von ihrem Werk abzuhalten, so Kartzke-Peters.

Bereits ein Zaun, eine farblich abgedunkelte Wand, Lampen mit Bewegungsmelder, echte oder falsche Videokameras könnten Sprüher veranlassen, um das betreffende Haus einen Bogen zu machen, erklärt Kartzke-Peters nach Auswertung vieler Graffiti-Delikte. „Jeder Täter macht eine Risikoanalyse, überlegt sich genau, wie groß die Gefahr ist, dass er erkannt oder erwischt wird“, so der Kripo-Mitarbeiter. Dabei gehe es meist um wenige Minuten. So könne sein Gebäude vielleicht schon schützen, wer rund ums Haus knirschende Kieselsteine auslege oder für eine ordentliche Bepflanzung sorge.

„Sprayer brauchen Halt, stehen nicht gerne im Blumenbeet“, sagt Kartzke-Peters. „Außerdem wollen sie, dass ihr Graffito zur Geltung kommt und nicht hinter einem Baum verschwindet.“ Weitere Hinweise könnten sich Interessierte in der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle im Sieben Seen Center holen, so der Polizeioberkommissar.

Dass die Zahl der Graffiti-Delikte in der Landeshauptstadt in den vergangenen Jahren schon deutlich zurückgegangen ist, führt Kartzke-Peters auf die erfolgreiche Ermittlungstätigkeit der Polizei zurück. Zahlreiche Sprayer seien gefasst und der Staatsanwaltschaft übergeben worden, berichtet er.

von Christian Koepke

erstellt am 10.Dez.2016 | 05:00 Uhr