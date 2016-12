Tag der offenen Tür Gymnasium Crivitz : Crivitzer Gymnasiasten lernen Platt

1 von 1 Foto: Werner Mett 1 von 1

Felix Müller (11) möchte im kommenden Jahr auf das Crivitzer Gymnasium. „Das ist sein großer Wunsch“, erzählt Mutter Petra. „Auch weil seine Schwester hier zur Schule geht.“ Die 16-jährige Ann-Charlott ist voll des Lobes für ihre Schule. „Die ist modern und gut aufgestellt“, sagt die Elfklässlerin. „Auch die Lehrer sind prima, meine Mitschüler sowieso.“

Doch das reicht Familie Müller nicht aus, um zu entscheiden, wo Felix vom nächsten Schuljahr an lernt. Gemeinsam ging es deshalb am Sonnabend auf den Crivitzer Sonnenberg. Im Gymnasium standen alle Türen offen. Die naturwissenschaftlichen Bereiche gefielen Felix besonders. Töne zu sehen, Licht zu hören und Spannung zu erleben: Die Experimente in den Fachkabinetten machten es möglich. Ganz wichtig für Familie Müller war aber auch das Angebot der zweiten Fremdsprache. Ab Klasse 7 kommt die zu Englisch hinzu.

„Wir bieten Französisch, Latein und ab dem nächsten Schuljahr auch erstmals Plattdeutsch an“, berichtet Schulleiter Hans Schmidt. „Ich finde es gut, dass hier die Regionalsprache gelehrt und damit eine wichtige Tradition gepflegt wird“, fügt Gunter Müller an. Dabei stammt der Familienvater aus Dresden und versteht längst nicht so viel Platt wie Felix. Denn der hatte schon als Viertklässler an der Grundschule in Plate ein Jahre lang Platt. Nun kann er sich durchaus vorstellen, zu den ersten Schülern in MV zu gehören, die Niederdeutsch im regulären Unterricht bis zur Abiturstufe lernen.

Denn das Crivitzer Gymnasium ist eine von sechs Schulen im Land, die als Profilschule dieses zusätzliche Unterrichtsangebot anbieten soll. Neben dem Crivitzer Gymnasium sind Schulen in Dömitz, Wismar, Laage, Stavenhagen und Demmin dabei. Noch wird daran gefeilt, wie genau der Niederdeutsch-Unterricht aussehen wird, der einheitlichen Rahmenlehrplan ist in Arbeit. Eine Schlüsselrolle dabei kommt Susanne Bliemel zu, die Lehrerin vom Crivitzer Gymnasium ist die Landesbeauftragte für dieses Programm. Und mit Mathias Hoffmann, dem neuen Landesbeauftragten für Niederdeutsch, sowie Dr. André Köhncke, Regionalbeauftragter für Niederdeutsch in Westmecklenburg, stehen ihr in Crivitz zwei weitere Fachlehrer zu Seite.

Über den Niederdeutsch-Unterricht informierten sich am Sonnabend viele Schüler und deren Eltern. Doch auch die anderen Angebote fanden großen Zuspruch. „Es war ein toller Tag - mit mehr Gästen als in den Vorjahren“, freut sich Schmidt. Der Schulleiter geht davon aus, dass 2017 wieder drei siebte Klassen mit 70 bis 80 Schülern aufgemacht werden. So viele Absolventen werden das Gymnasium auch verlassen. Damit bliebt es bei einer Schülerzahl von etwa 440 Siebt- bis Zwölftklässlern. „Die ist seit Jahren stabil“, betont Schmidt.

von Werner Mett

erstellt am 04.Dez.2016 | 21:00 Uhr