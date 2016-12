Schweriner gesichter : Die gute Fee vom Weihnachtsmarkt

1 von 1 1 von 1

Was ist zu tun, wenn der Weihnachtsmann Grippe hat und seine tägliche Sprechstunde auf der Bühne des Weihnachtsmarktes nicht durchführen kann? Wer besorgt Holz, wenn die Glut in der Feuerschale auf dem Schlachtermarkt auszugehen droht? Was muss gemacht werden, wenn das Mikrofon beim Adventssingen plötzlich ausfällt? Antworten auf all diese Fragen kann Elisa Christen geben. Sie arbeitet bei der Schweriner Weihnachtsmarkt GmbH, kümmert sich um das Alltagsgeschehen und ist erste Ansprechpartnerin für Händler, Schausteller, Gastronomen und Besucher. Ihre Chefs Arno Teegen und Mathias Wölk nennen sie „die gute Fee vom Weihnachtsmarkt“. Bert Schüttpelz stellte ihr die zehn Fragen der SVZ.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Schwerin?

Auf dem Schweriner See mit Blick auf das Schloss.

Was würden Sie als Oberbürgermeisterin in Schwerin sofort ändern?

Ich würde versuchen, mehr Fachhochschulen und damit mehr Studenten nach Schwerin zu holen. Außerdem müssten die touristischen Angebote am Wasser ausgebaut werden.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient und wofür haben Sie es ausgegeben?



Das war mein erstes Ausbildungsgehalt. Davon habe ich einen Flug nach Stockholm bezahlt.

Was würden Sie gerne können?

Singen, und zwar Rock- und Pop-Songs.

Wer ist Ihr persönlicher Held?

Ich habe großen Respekt vor den Helden des Alltags, zum Beispiel Krankenschwestern oder Feuerwehrleuten.

Welches Buch lesen Sie gerade?

„Der Morgen, als sie uns holten: Bericht aus Syrien“ von Janine di Giovanni und Susanne Röckel .

Welche Fernsehsendung verpassen Sie nie?

Ich schaue nicht viel Fernsehen, aber wenn, dann Serien wie „Game of Thrones“.

Wen würden Sie gerne mal treffen?

Thomas Müller. Mit dem würde ich gern mal ein paar Bälle kicken, denn er ist total sympathisch.

An welches Geschenk erinnern Sie sich noch gerne und von wem haben Sie es bekommen?

Meine Eltern haben mir ein Highschool-Jahr in Amerika geschenkt.

Was werden Sie als Rentnerin machen?

Mit dem Wohnmobil quer durch Europa fahren.



von Bert Schüttpelz

erstellt am 02.Dez.2016 | 23:44 Uhr

