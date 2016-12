Schweriner Schlagerfest : Die neue Lust auf Schlager

1 von 1 Foto: Reinhard Klawitter 1 von 1

Er ist regelmäßig im Fernsehen zu sehen, erobert mit seiner Band Klubbb3 die Charts, hat zahlreiche Auszeichnungen für seine Musik gesammelt und gerade erst den begehrten Medien- und Fernsehpreis „Bambi“ in der Kategorie Fernsehen gewonnen – Florian Silbereisen. Der beliebte Schlagersänger und Moderator kommt jetzt nach Schwerin und SVZ-Leser können hautnah dabei sein.

Am 14. März 2017 verwandelt sich die Sport- und Kongresshalle in Schwerin in eine große Schlagerparty-Arena, wenn Florian Silbereisen mit seiner neuen Tournee „Das große Schlagerfest – die Party des Jahres“ zu Besuch kommt. Im Gepäck hat er nicht nur einige der größten Schlager aller Zeiten wie „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „Ich war noch niemals in New York“ oder „Moskau“, sondern auch viele bekannte Sänger – nicht nur aus Deutschland. Österreich wird von DJ Ötzi vertreten, die Amerikanerin Sarah Jane Scott ist ebenfalls in Schwerin dabei genau wie die fünf Sänger von Voxxclub aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Außerdem zeigt die Dancefloor Destruction Crew, dass sich Breakdance durchaus mit Schlagermusik vereinen lässt.

Die Besucher können Florian Silbereisen an diesem Abend nicht nur als Moderator sondern auch als Sänger erleben. Gemeinsam mit seinen Kollegen Jan Smit aus den Niederlanden und Christoff aus Belgien von Klubbb3 präsentiert er unter anderem den größten Hit der Band, „Du schaffst das schon“.

Als Highlight gibt es auf der Schlager-Tournee Stehplätze in einem besonderen Bereich direkt an der Bühne. So können die Fans ihre Stars ganz nah erleben, mit ihnen feiern, tanzen und mitsingen. Karten für das große Schlagerfest am 14. März 2017 in der Schweriner Sport- und Kongresshalle gibt es im Kundencenter der SVZ in der Mecklenburgstraße 39, unter Telefonnummer 0385/63788344 und mit etwas Glück bei SVZ zu gewinnen.





von Christina Köhn

erstellt am 12.Dez.2016 | 23:45 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen