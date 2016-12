Schweriner Geschichte im Film : DVD jetzt auch im Internet zu bestellen

1 von 1 Foto: kawi 1 von 1

Der erste Teil des Schwerin-DVD ist begehrt. Möglich wurde das Projekt durch die Leser der SVZ. Sie haben in den vergangenen Monaten umfangreiches Video- und Filmmaterial eingereicht. Daraus haben Dr. Bernd Nebeling und sein Team von der art & weise medienproduktion in Kooperation mit unserer Verlagsgruppe eine 73-minütige Zeitreise durch die Jahre 1914 bis 1960 zusammengestellt. Die DVD gibt es zum Preis von 19,95 Euro im SVZ-Kundencenter in der Mecklenburgstraße 39. Ab sofort ist die DVD auch online bestellbar. Der Verkauf erfolgt über einen Partner des Medienhauses.

Er ist über den Link http://www.stadtmedia.de/Schwerin_Teil1 erreichbar. Wer zuvor einen kleinen Einblick in die DVD haben möchte, wird auf Youtube fündig.

von Timo Weber

erstellt am 20.Dez.2016 | 15:00 Uhr

