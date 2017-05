Schweriner Baustellen : Es wird eng in der Marxallee

vergrößern 1 von 1 Foto: Katja Müller 1 von 1

Ursprünglich hatte die Stadt hat die Erneuerung des zweiten Teilabschnitts der Karl-Marx-Allee vom Köpmarkt bis zur Ludwigsluster Chaussee auf den Sommer verschoben. „Viele Schweriner umfahren die Baustelle am Bürgermeister-Bade-Platz über die Umgehungsstraße. Deshalb wollten wir die Zufahrt zur Umgehung baustellenfrei halten“, so Baudezernent Bernd Nottebaum. Doch der Plan geht nicht auf: Die Baufirma würde zwar mitspielen, will aber einen deutlichen Aufschlag auf die Baukosten von mehr als zehn Prozent haben. Deshalb hat die Verwaltung umdisponiert. Die Arbeiten beginnen bereits heute, dafür sind sie schneller beendet und – die wohl beste Nachricht – es ist keine Vollsperrung der Straße notwendig. Der Baudezernent erläutert: „Vom 15. bis 24. Mai müssen wir jeweils eine Fahrspur pro Richtung für die Erneuerung sperren. Und das wollen wir nach jetziger Planung außerhalb der Hauptverkehrszeiten machen.“ Heute beginnen die vorbereitenden Arbeiten. Das betrifft vor allem die Busbuchten. Der Bereich wird in beiden Fahrtrichtungen auf gut 50 Meter Länge gesperrt.

von Timo Weber

erstellt am 08.Mai.2017 | 05:00 Uhr