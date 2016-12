Gemeinde Bülow baut Feuerwehrhaus : Frohe Botschaft für die Blauröcke

vergrößern 1 von 2 Foto: mett 1 von 2

Nun klappt es doch noch mit dem „Geschenk“ an die Freiwillige Feuerwehr Bülow: Vor Weihnachten soll das Gerätehaus in Prestin instand gesetzt sein. „Das ist aber kein Geschenk an die Feuerwehrleute“, betont Bürgermeister Klaus Aurich. „Wenn jemand damit beschenkt wird, dann alle Einwohner unser Gemeinde.“ Denn die derzeit 15 aktiven Kameraden um Wehrführer Christian Boeck und seinen Stellvertreter Dennis Preuß leisten einen für alle wichtigen, im Notfall lebenswichtigen Dienst.

So jedenfalls sehen es die Gemeindevertreter, die trotz der schlechten Kassenlage rund 100 000 Euro aus dem Sparstrumpf holen, um den beiden Einsatzfahrzeugen wieder ein sicheres Dach zu geben. Doch zwischen dem Beschluss im März und dem Baustart im September musste ein schwieriger Kampf mit der Kreisverwaltung in Parchim ausgefochten werden. „Weil unser Haushalt nicht ausgeglichen ist, wurde unser Geld erst nach langer Prüfung freigegeben“, berichtet Aurich. „Wir mussten mit Hilfe der Brandschutz-Fachleute und der Feuerwehren aus dem Amt Crivitz und dem Landkreis erst nachweisen, dass unsere Wehr benötigt wird, fest im Alarmierungssystem der Region eingebunden ist.“ Für den Bürgermeister ist das immer noch ein Unding. „Denn der Brandschutz und damit eine Feuerwehr gehören eindeutig zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde“, unterstreicht Aurich.

Viel verlangten die Verantwortlichen der Gemeinde und der Feuerwehr auch nicht. „Bei unserem Projekt findet keiner Luxus. Das ist gerade mal eine Notreparatur“, betont Aurich. Die Bülower Feuerwehr hat ihr Domizil in einem einstigen LPG-Gebäude in Prestin. Während der Teil mit der Gemeindewerkstatt dank der Betondecke ziemlich robust ist, war der Dachstuhl über der Feuerwehr marode. Mehrere Varianten wurden geprüft, auch Neubau und Komplettsanierung. Die teuersten schlugen mit mehr als 500 000 Euro zu Buche. Letztlich war es der Baufachmann Thomas Reinecke, der das Instandsetzungs-Projekt aufstellte und die Bausumme unter 100 000 Euro drückte. „Das funktioniert aber nur, weil die Feuerwehrleute mit anpacken, wo sie können. Und wir arbeiten mit kleinen Firmen aus der Region“, bedankt sich der Bürgermeister. Derzeit sind die Trockenbauer dabei, alles zu isolieren. Danach kommen Elektriker und Klempner an die Reihe. „Das Malern und Putzen übernehmen die Kameraden“, berichtet Aurich. Danach können die Einsatzfahrzeuge zurückkehren. Die stehen derzeit nebenan in der Gemeindewerkstatt. Die Gemeindearbeiter durften für die Bauzeit ihre Technik bei einem Landwirt unterstellen – kostenlos.

