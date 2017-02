Wettbewerb in Schwerin : Gründer können starten

1 von 1 Foto: mara 1 von 1

Viel Arbeit, wenig Urlaub und das gute Gefühl, sein eigener Chef zu sein – das bedeutet Selbstständigkeit für Lydia Lörke von „Miss Törtchen“ und Martina Menzel von der „Tuscherei“. 2013 beziehungsweise 2015 gewannen sie den Schweriner Gründerwettbewerb, der gestern offiziell in die dritte Runde startete. Ausgelobt von IHK, City-Management und Handelsverband sind viele Unternehmen als Sponsoren dabei, auch die Schweriner Volkszeitung. Vom 1. März bis zum 30. April können sich Gründer bei der IHK bewerben. Am 30. Juni soll der Sieger gekürt werden.

In der „Tuscherei“ und bei „Miss Törtchen“ arbeiten inzwischen mehrere Minijobber, die Geschäfte laufen hervorragend. Wer in großer Runde bei Martina Menzel Keramik gestalten möchte, sollte vorher Plätze reservieren. Und Lydia Lörke hat einen nagelneuen Trend nach Schwerin geholt: „Cookie doughs“ – roher Keksteig ohne Milch und Ei, der letzte Schrei in New York.

von Maren Ramünke-Höfer

erstellt am 03.Feb.2017 | 23:11 Uhr

