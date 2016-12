Comedian tritt in Schwerin auf : Ingo Appelt und die Frauen

1 von 1 Foto: Peter Schaffrath 1 von 1

Comedian Ingo Appelt findet überraschend simple Lösungen für die kompliziertesten Probleme, nimmt die schrägsten Trends unter die Lupe und die lächerlichsten Stars auf die Schippe. Besonders aber fesselt ihn das Verhältnis von Männern und Frauen. Es liefert dem Comedian immer neuen Stoff für seine Programme. Nach „Göttinnen“ heißt es nun „Besser ist besser!“ Am Freitag, 16. Dezember, um 20 Uhr stellt Ingo Appelt es den Schwerinern im Capitol vor. Vorab sprach SVZ-Redakteur Bert Schüttpelz mit dem Comedian über Machos, Frauenversteher und Bühnenauftritte.

Du hast bereits in Deinem Programm „Göttinnen“ die Frauen in den Himmel gehoben. Willst Du das jetzt noch toppen?

Appelt: Ich finde, das Thema Männer und Frauen ist topaktuell. Im mächtigsten Land der Welt ist mit Donald Trump gerade ein Ober-Macho als Präsident gewählt worden. Es kann doch nicht wahr sein, dass damit so ein Gehabe salonfähig gemacht wird. Und hier in Europa geht das auf Politiker-Ebene auch schon los. Ich denke da nur an Viktor Orbán in Ungarn oder an so einige Größen aus der AfD.

Wie kann man dagegen halten?

Meine Botschaft lautet: Männer müssen lernen, freundlicher zu sein und endlich die Harems-Mentalität ablegen. Sie sollten auch mal in die Dienstleister-Rolle schlüpfen, statt ihr Ego mit Macho-Gehabe aufzupolieren.

Das hört sich in der Theorie einfach an. Aber jetzt mal zur Praxis: Kannst Du selbst Erfahrungen als Dienstleister vorweisen?

Na sicher. Ich koche zum Beispiel für meine Frau – was übrigens ihre Kollegen sehr amüsiert betrachten.

Sich als Mann mal am Wochenende die Küchenschürze umzubinden, ist keine Kunst. Doch wie ist das im Alltag bei Euch?

Das ist für mich alltäglich. Meine Frau isst gern, und ich koche gern. Das passt perfekt.

Wie denn das?

Ganz einfach: Meine Frau arbeitet auch in der Branche und kommt oft noch später als ich nach Hause. Und für mich ist es nach der Show durchaus entspannend, was Attraktives auf den Tisch zu zaubern, selbst nach Mitternacht noch.

Und das ist keines Deiner Rollenspiele?

Nein. Um in andere Rollen zu schlüpfen, dafür ist die Bühne da.

Das heißt, Du zeigst auch in Schwerin wieder einige Deiner berühmten Parodien?

Klar. Das muss einfach sein. Das erwarten die Zuschauer. Aber ob Till Schweiger, Udo Lindenberg oder ein schwuler Bundeswehrsoldat dann auf die Bühne kommt, entscheide ich spontan.

Du magst Spontanität auf der Bühne?

Ja, Bühne ist Erlebnis. Wie die Zuschauer mitgehen, lachen, sich amüsieren, das ist umwerfend. Das ist die Achterbahn der guten Laune, die ich genau wie die Zuschauer liebe.

von Bert Schüttpelz

12.Dez.2016

