Fischfang in Alt Schlagsdorf : Karpfen satt

1 von 1 Foto: sala 1 von 1

„Knapp vier Kilo“, schätzt Erwin Deckert den Karpfen, den er gerade aus dem Kescher holt und für Peter Timm „reisefertig“ macht. Es ist Fischerweihnacht in Alt Schlagsdorf. Das heißt rausfahren auf den See und abfischen, was im Netz hängen bleibt. „Wir haben 71 Hechte, 15 Schleie und sechs Karpfen aus dem Wasser geholt“, gab Fischer Piehl, der das Fest bereits zum zweiten Mal veranstaltet, am Sonnabend Auskunft.

Die Besucher – darunter auch der 15-jährige Dominic Liebscher, der extra aus Wismar angereist war – freuten sich über die Ausflüge auf das Gewässer. Denn Weihnachtszeit ist immer auch Fischzeit. „Bei uns gibt es zum Advent erstmal Karpfen satt“, verriet der Schweriner Peter Timm. Der Rest werde zu Suppe und Sülze verarbeitet.

Suppe gab es in Alt Schlagsdorf auch – selbstgemacht von Mandy Reingraber. Die Gäste ließen sich die Leckereien schmecken, und bei einer heißen Suppe kam selbst im Sprühregen so manches Gespräch zustande – nicht nur über „Karpfen blau“ an Weihnachten, sondern auch über Politik. Und damit der Fischertag auch richtig seemännisch wurde, waren die Shanty-Chöre aus Wismar und Schwerin vorbeigekommen. Mit ihren tiefen Stimmen heizten sie den Besuchern bei nass-kaltem Dezemberwetter ein.



von Sarah Langemeyer

erstellt am 11.Dez.2016 | 20:45 Uhr