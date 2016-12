Unfall bei Rastow : Kleiner Fehler mit schweren Folgen

vergrößern 1 von 2 Foto: Ralf Drefin 1 von 2

Auf der Landstraße 72 zwischen Fahrbinde und Lübesse kam es gestern Vormittag zu einem schweren Unfall, denn an der Kreuzung in Richtung Goldenstädt stießen zwei Wagen ineinander. Der Fahrer eines Kleinwagens kam aus Richtung Rastow und wollte an der Kreuzung nach links auf die Landstraße Richtung Schwerin abbiegen. Dabei übersah er vermutlich das andere Fahrzeug, das in Richtung Schwerin unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurden beide Autofahrer sowie eine Beifahrerin schwer verletzt. Ein Ersthelfer, Mitarbeiter der Schweriner Berufsfeuerwehr, versorgte alle drei Verletzten und half bei der ersten Absicherung der Unfallstelle. Die Kreuzung war für mehrere Stunden gesperrt.

Da die Erstmeldung eines der Unfallopfer nicht korrekt war, wurden die Feuerwehren Neustadt-Glewe und Wöbbelin-Dreenkrögen alarmiert. Denn es wurde gemeldet, dass der Unfall zwischen Neustadt-Glewe und Dreenkrögen ereignet hätte. Die Wehren waren mit 15 Brandschützern und 4 Fahrzeugen im Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle ab und nahmen die ausgelaufenen Betriebsmittel auf. „Wenn alarmiert ist, dann rücken wir aus“, erklärte Reinhardt Sturm, Amtswehrführer von Neustadt-Glewe. Er wies aber noch einmal darauf hin, wie wichtig es ist, eine korrekte Ortsangabe zu machen. Autofahrer könnten sich beispielsweise an den Kilometerangaben am Straßenrand orientieren. Denn eigentlich waren die Wehren aus Rastow und Goldenstädt für diesen Bereich zuständig. Die wurden aber nicht alarmiert.

Alle drei Verletzten kamen ins Schweriner Krankenhaus. An beiden Wagen entstand Totalschaden.

von Katja Müller

erstellt am 16.Dez.2016 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen