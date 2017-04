Schweriner Gartenfreunde feiern : Kleingärtner pflegen 375 Hektar

vergrößern 1 von 1 Foto: Bert Schüttprlz 1 von 1

Großer Bahnhof beim Kreisverband der Gartenfreunde: Die Dachorganisation der 103 Kleingartenvereine der Landeshauptstadt feiert den 110. Jahrestag seiner Gründung. „Wir haben derzeit insgesamt 8372 Mitglieder“, berichtet Vorsitzender Wolfram Görs. Besonders stolz ist er darauf, dass Kleingärten bei den Schwerinern sehr gefragt sind und das Interesse an der Bewirtschaftung der kleinen grünen Oasen nach einem Tief nach der Wende seit einigen Jahren wieder steigt. „Wir bewirtschaften insgesamt rund 375 Hektar Gartenland und haben weniger als zwei Prozent Leerstand“, so Görs. Vor allem junge Familien seien interessiert, Obst und Gemüse ökologisch anzubauen und sich im Garten zu erholen.

Auch Oberbürgermeister Rico Badenschier betonte die Bedeutung, die das Kleingartenwesen in Schwerin für die Stadtgesellschaft hat. Er lobte, dass es dem Verband gelungen sei, die Attraktivität der Kleingartenanlagen zu erhöhen, so dass die Sparten fast voll ausgebucht seien. „Mögliche Probleme werden wir gemeinsam lösen“, sagte er mit Blick auf den Streit um die Müllentsorgung und die neuen Befahrensregeln für den Mittelweg. Dabei fungiere der Kleingartenbeirat als geeignetes Arbeitsinstrument. Badenschier sagte die Unterstützung der Stadt bei der Revitalisierung des ehemaligen Schulgartens in der Wismarschen Straße zu.

Die Verantwortung der Kleingärtner bei der Wiederbelebung der Idee von Schulgärten stellte auch Marion Zinke vom Landwirtschaftsministerium in den Mittelpunkt ihrer Grußrede. Die Natur den Kindern näher bringen, das könnten Hobby-Gärtner in besonderem Maße. Das zeige das Beispiel des Schulgartens der John-Brinckman-Grundschule. „Unser Ministerium unterstützt gute Projekte mit einer Anschubfinanzierung“, sagte Zinke.

Die Schweriner Kleingärtner feiern das Jubiläum ihres Verbandes am 10. Juni in der Gaststätte Lindengarten.

von Bert Schüttpelz

erstellt am 27.Apr.2017 | 16:00 Uhr