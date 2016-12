Schweriner Polizeirückblick : Mai-Demo löste Großeinsatz aus

vergrößern 1 von 2 Foto: Archiv 1 von 2

Es war der größte Polizeieinsatz in Schwerin in den vergangenen zehn Jahren: Mehr als 800 Beamte wurden mobilisiert, um am

1. Mai ein Zusammentreffen von NPD-Anhängern und linken Gegendemonstranten zu verhindern – die Landeshauptstadt im Ausnahmezustand.

Insgesamt knapp 20 Demonstrationen und Versammlungen, für deren Schutz rund 2000 Beamte eingesetzt wurden, listet Schwerins Polizeichef Ingo Renk in seiner Rückschau aufs Jahr auf. „Ohne die Unterstützung der Bereitschaftspolizei wären die Einsätze nicht zu bewältigen gewesen“, sagt Renk. Schließlich sei die Schweriner Polizei ja auch noch durch das Präsenzkonzept für den Marienplatz personell stark gefordert gewesen (siehe unten).

Sorgen bereiten dem Leiter der Polizeiinspektion nicht nur Auseinandersetzungen zwischen Rechten und Linken, Deutschen und Ausländern und innerhalb von Migrantengruppen. Auch unter Schülern in der Stadt sei die Hemmschwelle für Aggressionen vielfach gesunken, schildert Renk. So habe beispielsweise in diesem Jahr ein Viertklässler auf dem Hof der Lankower Grundschule Pfefferspray versprüht und mehrere Mitschüler verletzt. Der Fokus der Präventionsbeamten der Polizeiinspektion verschiebe sich von der Vorbeugung immer häufiger in den Bereich der Repression, so der Polizeichef – auch

vor dem Hintergrund einer wachsenden Zahl von Drogendelikten unter jungen Leuten (SVZ berichtete).

Die Zahl der Straftaten in Schwerin insgesamt bewege sich im Vorjahresvergleich aber auf gleichbleibendem Niveau, betont Renk. Einen Anstieg bei Laubeneinbrüchen habe die Polizei zum Anlass genommen, um mit Vertretern von Kleingartenvereinen über Vorkehrungen zu sprechen, die Einbrechern das Leben schwer machen.

Auch in diesem Jahr haben wieder Dauerausreißer die Ordnungshüter in der Stadt in Atem gehalten. Ein Junge sei allein 23-mal vermisst gemeldet gewesen, erklärt der Polizeichef.

3430 Unfälle hatte es 2015 auf Schwerins Straßen gegeben. „Von Januar bis November dieses Jahres waren es 3070“, sagt Renk. Größtenteils sei es bei Blechschäden geblieben.

Polizei zeigt Flagge auf dem Marienplatz

Auf dem Marienplatz ist Ende des Jahres wieder Ruhe eingekehrt. Seit Juni waren an dem Verkehrsknotenpunkt immer wieder junge Flüchtlinge aneinander geraten und Anfang Oktober hatte es auf dem Marienplatz einen Übergriff von Rechten auf Ausländer gegeben. Die Polizei reagierte mit einer verstärkten Präsenz. „Es gab seitdem nur noch zwei Vorfälle auf dem Platz“, sagt Polizeisprecher Steffen Salow. Am 11. Dezember sei ein Mann offenbar aus einer Gruppe von Migranten angegriffen worden, kurz vor Weihnachten habe es eine Auseinandersetzung zwischen einen 42-jährigen Deutschen und einer Gruppe von Ausländern gegeben. In beiden Fällen dauerten die Ermittlungen der Polizei aber noch an, so Salow.

Um die Sicherheit auf dem Marienplatz auf Dauer zu erhöhen, arbeiten Stadt und Polizei weiter mit Hochdruck an einem Konzept für eine Videoüberwachung. Im April könnten die Kameras installiert werden, sagt Schwerins Polizeichef Ingo Renk. Das letzte Wort werde aber die Stadtvertretung sprechen.

von Christian Koepke

erstellt am 29.Dez.2016 | 23:08 Uhr