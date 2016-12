Begehrter Kursus in Schwerin : Mit Selbstsicherheit gegen Gewalt

1 von 1 Foto: Christina Köhn 1 von 1

Aufmerksam lauschen die Mädchen ihrem Trainer Thomas Möller. Der liegt auf dem Boden in der Turnhalle der Astrid-Lindgren-Schule und zeigt die nächste Übung. Füße festhalten, wenn der Angreifer den Kopf senkt, einen Fußtritt verpassen und ganz wichtig: nach hinten aufstehen. Dann sind die Mädchen selbst an der Reihe, die Übung auszuprobieren. Anlässlich ihrer Jugendweihe nehmen sie fünf Kursstunden in Selbstverteidigung.

Maxima Boese ist begeistert. „Es macht unglaublich viel Spaß“, erzählt die 13-jährige Schülerin vom Goethe-Gymnasium. „Ich würde es sehr gerne auch nach dem Kurs weiter machen.“ Die anderen 13 Mädchen der Gruppe pflichten ihr bei, sind besonders vom Training angetan. „Thomas Müller vermittelt die Übungen gut, er ist offen und sehr direkt“, sagt Louisa Ehritt.

Im Anfängerkurs lernen die Mädchen die erste Phase der Selbstverteidigung kennen, drei gibt es insgesamt. „Bei der Gewaltprävention sollen die Teilnehmer vor allen Dingen lernen, ihr Bauchgefühl richtig einzuschätzen und die eigenen Grenzen zu erkennen und aufzuzeigen“, erklärt der Schweriner Thomas Möller. In der zweiten Phase wird dann der Selbstbehauptungsbereich trainiert, die dritte Phase beschäftigt sich mit dem Selbstverteidigungsbereich. „Das ist dann der Notfallplan: sich kurz und entschlossen wehren und anschließend sofort weggehen“, sagt der Trainer.

Ziel des Unterrichtes ist es, ein selbstsicheres Auftreten zu entwickeln, damit man für potentielle Täter nicht „interessant“ ist. Gleichzeitig sollte man natürlich trotzdem wissen, wie man sich effektiv verteidigt. „Das hat viel mit Psychologie zu tun“, sagt Möller. Er rät jedem in einer Notsituation auf fünf Dinge zu achten: Blickkontakt herstellen, Mimik einsetzen, mit den Armen einen Zaun aufbauen, mit einer veränderten Körperhaltung mehr Raum einnehmen, sich größer machen und mit fester Stimme laut und deutlich sagen, was passieren soll.

Seit 27 Jahren ist Thomas Müller als Trainer im Bereich der Selbstverteidigung in Schwerin bei Firmen und Vereinen, Schulen und Kindergärten unterwegs. Als Mitglied der Europäischen Wing-Tsun-Organisation bildet er seine Schüler nach einem festgelegten Programm aus. „Einmal in der Woche trainiere ich nur mit Frauen und Mädchen, bei drei weiteren Treffen sind die Teilnehmer gemischt“, berichtet der 47-Jährige.

von Christina Köhn

erstellt am 14.Dez.2016 | 21:00 Uhr