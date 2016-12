Schweriner gesichter : Musik ist ihre Leidenschaft

1 von 1 1 von 1

Dass junge Schweriner Blechbläser bei Landes- und Bundeswettbewerben so erfolgreich sind und mit ihren Ensembles die Schweriner Stadtkultur so vielfältig bereichern, ist auch das Verdienst von Michaela Geisler. Die Instrumentallehrerin vom Goethe-Gymnasium leitet dort und an der Kunst- und Musikschule Ataraxia gleich mehrere Ensembles. Das Besondere daran ist aber nicht die Zahl, sondern der Enthusiasmus, mit dem es die 53-Jährige versteht, ihre Liebe zur Musik an Jugendliche weiterzugeben. Bevor sie am heutigen Sonnabend von 17.30 bis 18.30 Uhr mit der Bigband Ataxoundz auf der Weihnachtsmarktbühne musiziert, beantwortet die gebürtige Schwerinerin Bert Schüttpelz die zehn Fragen der SVZ.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Schwerin?

Eigentlich mein Garten, doch der ist nicht in Schwerin. Hier bin ich gern am Pfaffenteich-Südufer, am liebsten im Frühsommer am Abend, wenn der Fischreiher kommt.

Was würden Sie als Oberbürgermeisterin in Schwerin sofort ändern?

Ich würde versuchen, bürokratische Verkrustungen in der Verwaltung aufzubrechen, damit deren Arbeitsergebnisse beim Bürger ankommen. Und dann würde ich versuchen, dass das bloße Parteiengezänk aus der Kommunalpolitik verbannt wird.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient und wofür haben Sie es ausgegeben?

Ich habe in der Minigolfanlage am Lankower See Unkraut gejätet und Boote ausgeliehen. Ausgegeben habe ich es wohl für Kino.

Was würden Sie gerne können?

Ich hätte gern mehr Zeit, um auf den Instrumenten, die ich spiele, auch mal nur so für mich üben zu können.

Wer ist Ihr persönlicher Held?

Meine Eltern.

Welches Buch lesen Sie gerade?

Bei meinem letzten Bibliotheksbesuch hatte ich mich leider vergriffen, die zwei ausgeliehenen Bücher waren wirklich nicht lesbar. Doch ich hole mir demnächst neue. Am liebsten lese ich was Historisches, aber auch mal einen Krimi oder eine Biografie.

Welche Fernsehsendung verpassen Sie nie?

Ich schaue nicht fern, aber wenn doch, dann die „heute-show“.

Wen würden Sie gerne mal treffen?

Da gibt es viele interessante Menschen: Musiker, Dirigenten. Auch Roger Willemsen hätte ich gern kennen gelernt.

An welches Geschenk erinnern Sie sich noch gerne und von wem haben Sie es bekommen?

Meine Kinder sind das schönste Geschenk, inzwischen auch die erste Enkeltochter.

Was werden Sie als Rentner machen?

Verreisen, so lange und oft, wie das Geld reicht.



von Bert Schüttpelz

erstellt am 09.Dez.2016 | 23:37 Uhr

