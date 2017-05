Schlossparkcenter Schwerin : Neue Mieter und Erweiterung im Center

vergrößern 1 von 1 Foto: Klawitter/Archiv 1 von 1

Das Schlosspark-Center bekommt in diesem Monat zwei neue Kundenmagneten. Nach dem Auszug des Einkaufsmarktes Real, der im dritten Obergeschoss des Centers zwei Etagen genutzt hatte, werden die Ladenflächen neu vermietet. Mitte des Monats öffnet auf einem Teil der unteren Etage der fünfte Edeka-Markt in der Landeshauptstadt, so dass es auch im Schlosspark-Center wieder einen Lebensmittelanbieter gibt.

Nur wenige Tage später steht die große Eröffnung des TK-Maxx an, der auf beiden Etage im dritten Obergeschoss sein Sortiment anbietet. Das wird nicht nur Textilien beinhalten, sondern auch Accessoires und Einrichtungsgegenstände, wie Centermanger Klaus Banner im Gespräch mit SVZ erklärte. Darüber hinaus gab und gibt es weitere Um- und Einzüge sowie Erweiterungen. So wird beispielsweise laut Centermanager Intersport sein Angebot vergrößern.

von Timo Weber

erstellt am 02.Mai.2017 | 21:00 Uhr