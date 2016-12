Kriminalpolizei ermittelt noch immer : Polizei untersucht 20 000 Telefondaten

1 von 1 Foto: Klawitter 1 von 1

Hunderte Schweriner bekommen in diesen Tagen Post von der Kriminalpolizei. Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einem schweren Kindesmissbrauch am 15. Dezember 2015 sollen sich die Angeschriebenen bei der Polizei melden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft habe das Amtsgericht der Landeshauptstadt „einen Beschluss zur Erhebung von Funkzellendaten erlassen“, heißt es im Schreiben. Und weiter: „Die Auswertung der Daten hat ergeben, dass sich das von Ihnen angemeldete Handy mit der Rufnummer ... zur Tatzeit in einer Funkzelle des Tatortbereichs befand.“

Lennart Leuschner von der Schweriner Staatsanwaltschaft klärt auf. „Die Polizei hat 20 000 Verbindungsdaten von Mobiltelefonen ausgewertet“, so der Ermittler. Die Angeschriebenen sollen, da sie sich vermutlich in der Nähe des Tatortes aufgehalten haben, als mögliche Zeugen gehört werden. „Jede Kleinigkeit könnte unter Umständen von Bedeutung sein“, erklärte Leuschner.

Eine Funkzellenabfrage bei Telekommunikationsunternehmen durch die Polizei darf in Fällen wie diesem erst nach richterlichem Beschluss erfolgen, wenn andere Ermittlungsmaßnahmen zu keinem Erfolg geführt haben oder aussichtslos sind. Möglicherweise erklärt sich auch daraus der Zeitverzug zwischen der Tat und der Auswertung der Funkzellendaten.

„Eine heiße Spur haben wir bisher nicht“, sagte Lennart Leuschner. Eine Darstellung des Falls in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ im August hatte zwar mehr als 50 neue Hinweise erbracht. Der entscheidende war allerdings nicht dabei.

Der 30 bis 45 Jahre alte Täter war vor einem Jahr besonders perfide vorgegangen und hatte sich vor einem elfjährigen Jungen als Polizist ausgegeben. Unter dem Vorwand, das Kind einem Drogentest unterziehen zu müssen, lockte er sein Opfer von der Schweriner Hermannstraße aus über zwei Kilometer zum Franzosenweg. Am Buga-Spielplatz verging sich der Unbekannte an dem Jungen. Der etwa 1,70 Meter große Gesuchte hat blaue Augen, Doppelkinn, ist Brillenträger und raucht.

von Thomas Volgmann

erstellt am 31.Dez.2016 | 05:00 Uhr