Reformationsjahr in Schwerin : Schwerin feiert Reformationsjahr

Die LED-Tafel am Marktportal des Doms ist installiert, am Montag geht es los: Zum 500-jährigen Reformationsjubiläum im kommenden Jahr veröffentlicht die Domgemeinde ein Jahr lang die komplette Bibel – als Endlosschleife. „Wir starten am Reformationstag um 17 Uhr mit einer gemeinsamen Lesung vor dem Dom“, sagt Pastor Volker Mischok, der die Heilige Schrift per Leuchtschrift auf moderne Art unters Volk bringen möchte.

Bereits um 11 Uhr beginnt am Montag in der Schlosskirche der Gottesdienst, mit dem die Schweriner Kirchengemeinden den Auftakt des Reformationsjahres feiern. Das Motto lautet „Erschallet, ihr Lieder“. Der Gottesdienst wird durch viel Musik geprägt. Es erklingt Johann Sebastian Bachs Kantate „Erschallet, ihr Lieder“ (BWV 172 ) für Soli, Chor und Orchester. An der Aufführung beteiligen sich Chorsänger verschiedener Kirchenchöre aus der Landeshauptstadt. Außerdem begleiten Bläser aus allen Schweriner Posaunenchören diesen besonderen Gottesdienst. Sie werden auch die Besucher mit ihrer Musik begrüßen und später noch einmal auf dem Schlosshof musizieren. Nach dem Gottesdienst wird zur Stärkung mit Suppe, Kaffee oder Kuchen eingeladen. Die Schlosskirche ist dann noch nach dem Gottesdienst bis etwa 15 Uhr für Besucher geöffnet.

Texte von Martin Luther und Bearbeitungen seiner Choräle sind auch schon am heutigen Sonnabend um 17.30 Uhr in der Schelfkirche zu hören. Es spielt das Trio Choralkonzert aus Rostock. Der Schauspieler Matthias Komm spricht. Lichtinstallationen werden den Kirchenraum verwandeln.







von Bert Schüttpelz

erstellt am 31.Okt.2016 | 09:00 Uhr

