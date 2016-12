Sportstadt Schwerin : Schwerin wird wieder Boxhochburg

1 von 1 Foto: Klawitter 1 von 1

Jochen Bachfeld, Richard Nowakowski, Dieter Berg, Andreas Zülow – die Namen von Schweriner Box-Olympiasiegern, Welt- und Europameistern klingen noch immer in den Ohren vieler Schweriner. Mit der Rückkehr von Trainerlegende Michael Timm nimmt der Boxsport in der Landeshauptstadt nach Jahren der Flaute jetzt wieder Fahrt auf. „Timm zieht als Erfolgstrainer junge Talente magisch an. Schwerin ist wieder eine Adresse im Leistungssport“, erklärt Matthias Tillmann, Fachbereichsleiter Sport der Stadt. „Auch durch die fantastische Jugendarbeit von Dieter Berg und Sebastian Zbik haben wir jetzt eine so große Nachfrage in der Boxabteilung, dass die beiden Ringe in der Palmberg-Arena aus allen Nähten platzen. Wir brauchen dringend eine neue Boxhalle.“ Das sieht auch die Stadtvertretung so.

Dieser Neubau kommt jetzt. Gestern hat Innenminister Lorenz Caffier dafür eine Sonderbedarfszuweisung von 700 000 Euro übergeben. „Der Bau der Boxhalle ist Voraussetzung dafür, dass Schwerin wieder zur Hochburg des Boxsportes werden kann und namhafte Trainer und Sportler anzieht. Zudem kann die Stadt durch Trainingslager und hochrangige Wettkämpfe zusätzliche Einnahmen erzielen. Und nicht zuletzt wird der Boxsport im Kinder- und Jugendbereich langfristig Nachwuchs gewinnen und fördern.“

Oberbürgermeister Rico Badenschier dankte dem Land für die Unterstützung. „Mit dem Boxzentrum verbessern sich die Trainingsbedingungen und die Anerkennung des Standortes als Bundesstützpunkt Boxen kann gesichert werden.“

Die Boxhalle wird zwischen Dreifeldhalle und Leichtathletikhalle errichtet. Der zweigeschossige Bau hat 960 Quadratmeter Nutzfläche. Er kostet rund 1,6 Millionen Euro und wird zu 90 Prozent aus Fördermitteln finanziert. Vorgesehen sind neben Boxring und Räumen für Krafttraining auch drei Einzeltrainingszimmer, ein Leistungsdiagnoseraum und Umkleide- und Sanitärräume.

von Bert Schüttpelz

erstellt am 13.Dez.2016 | 21:00 Uhr