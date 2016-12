Auf den Strassen von Schwerin : Schweriner bremst Fahrzeug-Dieb aus

1 von 1 1 von 1

„Der Fahrzeugtyp, das Kennzeichen – das ist doch das Auto meiner Freundin, das da vor mir fährt.“ Ein 32-jähriger Schweriner, der am Donnerstagmorgen gegen 4.40 Uhr auf der Straße Am Grünen Tal mit dem Wagen auf dem Weg zur Arbeit war, traute seinen Augen nicht. Und weil er sich beim besten Willen nicht vorstellen konnte, dass seine Lebensgefährtin zu so früher Stunde schon unterwegs war, rief er kurzerhand bei ihr an. Ergebnis: Die Freundin war zu Hause, ihr Fahrzeug offenbar geklaut.

Der 32-Jährige zögerte nicht lange. Während seine Lebensgefährtin die Polizei verständigte, nahm er die Verfolgung des Fahrzeugs auf. Was dann passierte, schildert Schwerins Polizeisprecher Steffen Salow so: „In Höhe eines Autohauses in der Crivitzer Chaussee fuhr der 32-Jährige mit seinem Auto vor den Wagen seiner Freundin, versuchte ihn auszubremsen.“ Das Fahrzeug der Lebensgefährtin sei daraufhin von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Zaun und eine Hecke gefahren und schließlich auf dem Mittelstreifen gelandet, der Fahrzeug-Dieb habe umgehend die Flucht ergriffen. Schaden am Auto: rund 3000 Euro.

„Zivilcourage ist lobenswert“, sagt Polizeisprecher Salow. „In diesem Fall wäre es allerdings besser gewesen, der 32-Jährige hätte das Fahrzeug einfach nur verfolgt und der Polizei den jeweiligen Standort durchgegeben. Wir hätten den Autodieb dann selbst gestellt.“ Ein Fahrzeug auf die geschilderte Art und Weise auszubremsen, sei ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, so Salow.

von Christian Koepke

erstellt am 02.Dez.2016 | 20:45 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen