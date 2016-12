Schwerins Gesichter : Schweriner Vize-OB besucht den Papst

1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

„Es war ein beeindruckendes Erlebnis, den Papst live zu erleben“, sagt Andreas Ruhl. Der Sozialdezernent und zweite stellvertretende Oberbürgermeister war zu einer Konferenz in den Vatikan gereist, zu der Franziskus die Vertreter von rund 70 europäischen Städten eingeladen hatte, die in besonderem Maße mit dem Thema Flüchtlinge und deren Aufnahme zu tun haben. Dazu gehörte auch Schwerin.

„Papst Franziskus ist ein faszinierender Mann. Er war sehr gut vorbereitet, stellte gezielte Fragen. Ihn live zu erleben, sein ganzes Auftreten, seine Mimik und Gestik – das war wirklich etwas Unvergessliches“, erzählt Ruhl. „Überhaupt in den Vatikan eingeladen zu werden und Bereiche zu betreten, in die kein Tourist kommt, das bleibt in Erinnerung“, sagt der Schweriner Kommunalpolitiker. Er hatte zudem die Gelegenheit, auf dem Petersplatz eine Andacht von Franziskus mitzuerleben.

Aber Ruhl war nicht als Tourist im Vatikan, sondern um als Vertreter der Landeshauptstadt auf der Konferenz mitzudiskutieren – natürlich auf Englisch. „Ich habe unsere Erfahrungen dargelegt, insbesondere mit Blick auf die dezentrale Unterbringung, was von besonderem Interesse war“, berichtet der Sozialdezernent. „Eine wichtige Erkenntnis für mich war, dass zumindest in Deutschland sich die Städte alle mit ähnlichen Problemen konfrontiert sehen, wobei die Gewaltbereitschaft von Flüchtlingsgegnern im Osten, wie etwa in Dresden oder Zwickau, deutlich größer ist als im Westen, wo viel mehr Zuwanderer leben. Auffällig auch, dass in strukturschwachen Regionen Fremdenhass viel stärker ausgeprägt ist als in Ballungszentren“, berichtet Ruhl. Herauskristallisiert habe sich in den internen Gesprächen der deutschen Delegation, dass sich die Bürgermeister einig darin sind, dass die Kommunen bei der Bewältigung der Flüchtlingswelle und insbesondere für die Integration eine deutlich bessere Finanzausstattung als bisher benötigen. „Wir tragen die Hauptlasten dabei. Dem muss der Bund endlich gerecht werden“, betont der Dezernent.

Gefreut habe er sich übrigens sehr, dass viele Bürgermeister aus anderen Ländern den Beitrag Deutschlands in der Flüchtlingskrise und explizit die Rolle von Bundeskanzlerin Angela Merkel als herausragend gewürdigt hätten. „Der Bundesrepublik wurde europaweit hoher Respekt gezollt“, berichtet Ruhl.

von Bert Schüttpelz

erstellt am 17.Dez.2016 | 09:00 Uhr

