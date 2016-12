Schweriner Weihnachtsmarkt : Stern im Norden leuchtet hell

1 von 1 1 von 1

Eine Eisbahn, ein Riesenrad, Autoscooter und zwei Karussells für die aktiven Besucher, mehrere Buden mit Glühwein und alkoholfreiem Punsch für die Durstigen und verschiedene Leckereien für die hungrigen Gäste – der Schweriner Weihnachtsmarkt hat für jeden etwas zu bieten.

Während sich in der Mecklenburgstraße Punsch- und Essbuden mit Warenständen abwechseln, dreht sich auf dem Marktplatz alles um Glühwein, Bratwurst und gebrannte Mandeln. Vor dem weißen Säulengebäude ist die Bühne platziert, auf der täglich ein buntes Programm stattfindet und für Unterhaltung sorgt – mal besinnlich, mal laut. So wie am Wochenende, als Schlagerfreunde in den Genuss von einem Helene-Fischer- und Andrea- Berg-Double sowie einer Udo-Lindenberg-Show kamen. Die anschließende Glühweinparty weckte bei den Besuchern das Disco-Fox-Tanzbein.

Auf dem Schlachtermarkt stehen die kleinen Besucher im Mittelpunkt. Im Kinderzelt kann nach Herzenslust gebastelt, gemalt und Plätzchen gebacken werden. Außerdem kann man dort Weihnachtsfotos machen lassen und im Märchenzelt weihnachtlichen Geschichten lauschen. Die Feuerschale direkt in der Mitte des Marktes ist ein beliebter Treffpunkt, um sich aufzuwärmen. Im Durchgang vom Rathaus zum Marktplatz sind verschiedene Krippen- und Kirmesdioramen zu bestaunen. Auch die Märchenbuden in der Mecklenburg- und Helenenstraße locken die großen und kleinen Besucher an.

Der Schweriner Weihnachtsmarkt unter dem Motto „Der Stern im Norden“ hat noch bis zum 30. Dezember täglich geöffnet. Nur am Heiligen Abend und am 25. Dezember bleiben die Lucken dicht. Von Sonntag bis Donnerstag haben die Buden von 11 bis 20 Uhr geöffnet, am Freitag und Sonnabend können sich Gäste bis 21 Uhr auf dem Markt vergnügten.

Obwohl der Weihnachtsmarkt eigentlich für jeden Besucher etwas bietet, haben Touristen, Neubürger und alteingesessene Schweriner den einen oder anderen Wunsch an den Weihnachtsmann für den nächsten Weihnachtsmarkt. Viele Besucher würden sich freuen, wenn auch die Läden in den Nebenstraßen des Marktes wie Schuster- oder Schmiedestraße ihre Fassaden schmücken würden. Doch es gibt auch Lob. Es sei angenehm ruhig, die Menschen würden sich gut verteilen und auch für Kinder sei es eine angenehme Atmosphäre, so eine Besucherin aus Grevesmühlen.

