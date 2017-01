Ballett in Schwerin : Theater lädt in den Tanzclub ein

1 von 1 Foto: Theater 1 von 1

Er soll für Interessierte jeden Alters offen sein – der neue Tanz-Club des Mecklenburgischen Staatstheaters. Von diesem Monat an bietet das Theater allen Menschen, die ein Faible für zeitgenössischen Tanz haben, die Möglichkeit, regelmäßig bei dem Club mitzumachen. Unter der Leitung von Magda Pawelec aus dem Schweriner Ballettensemble können die Teilnehmer in gemeinsamen Trainings tänzerische Erfahrungen sammeln. Vorkenntnisse auf dem Parkett sind nicht erforderlich – dafür Lust, Neugier, Zeit und Trainingskleidung.

„Nachdem unsere verschiedenen Theater-Clubs in dieser Spielzeit erfolgreich angelaufen sind, können wir endlich auch ein Angebot im Bereich Tanz machen“, sagt Nele Tippelmann, die Leiterin der Abteilung Theaterpädagogik, Vermittlung und Partizipation. „Besonders freut mich, dass eine unserer Tänzerinnen aus dem Ensemble den Club übernehmen wird.“ Probiert wird einmal pro Woche am Montagnachmittag um 17.30 Uhr und zwar an dem Ort, an dem sonst die Profis trainieren: im Ballettsaal im Großen Haus des Mecklenburgischen Staatstheaters.

Das erste Treffen findet bereits am 9. Januar statt, ein späterer Einstieg ist aber nach Absprache möglich. Weitere Informationen gibt es unter der E-Mail-Adresse theaterpaedagogik@mecklenburgisches-staatstheater.de und unter den Telefonnummern 0385-5300144, -146 oder -149.





von Christian Koepke

erstellt am 02.Jan.2017 | 09:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen