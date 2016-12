Tote Fische in Plate : Tierisches Treibgut in der Stör

vergrößern 1 von 2 Foto: Sarah Langemeyer 1 von 2

Ein Spaziergang am Morgen mit dem Hund entlang des Störkanals in Plate. Doch was ist das? Im Schilf und zwischen den Steinen am Ufer, in der Nähe der Stör-Brücke, schwimmen vereinzelt kleine, tote Fische. Der aufmerksame Spaziergänger mit Hund wandte sich an SVZ und schickte einige Bilder samt der Nachfrage: Was hat es denn auf sich, mit dem toten Wassertier in der Stör? Ein Anruf beim Plater Bürgermeister Ronald Radscheidt ergab noch keine Ergebnisse, denn diesem war der Vorfall zum Zeitpunkt der Nachfrage nicht bekannt. Er veranlasste aber sofort das Nachprüfen durch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes.

Vor Ort fielen auch der Platerin Anneliese Freitag, die gerade mit Bekannten zum Mittagessen ins nahegelegene Restaurant unterwegs war, die toten Tiere in der Stör auf. „Das wundert mich, bis jetzt habe ich hier noch nie tote Fische im Wasser entdeckt. Mein Sohn und Enkelkind waren an der Stör vor kurzem noch angeln, die haben hier nichts entdeckt“, so die Rentnerin.

Des Rätsels Lösung hatte Hartmut Paulsen vom Crivitzer Ordnungsamt parat. „Die Fische sind wohl in die Schiffsturbine gekommen. In den vergangenen Tagen war ein Schiff des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts auf der Stör unterwegs, weil die Mitarbeiter Arbeiten an den am Ufer stehenden Pappeln vorgenommen haben. Dabei sind wohl kleine Fische durch den Wasserstrahl der Turbine umgekommen.“ Sie sollten aber in den nächsten Tagen verschwunden sein. Dennoch wolle Paulsen auch noch einmal beim Veterinäramt nachfragen. Schadstoffe im Wasser könnten aber nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden, da großen Fischmengen betroffen waren.



von Sarah Langemeyer

erstellt am 08.Dez.2016 | 21:00 Uhr

