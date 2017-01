Sicherheit in der Landeshauptstadt : Videoüberwachung in Schwerin wackelt

Etwa 30 Zuwanderer in Schwerin zeigen kriminelle Handlungen und sind gewaltbereit, sagt Sozialdezernent Andreas Ruhl (SPD). In der Landeshauptstadt leben fast 100 000 Menschen. Dass ein so verschwindend geringer Personenkreis solche Aufmerksamkeit und politische Aktivität hervorruft, ist erschreckend. Ein Freund sagte mir, lass uns doch auf die Center am Marienplatz einwirken, dass die das freie Wlan abschalten. Dann seien die Ausländer weg. Nein, sagte ich. Warum sollen wir Einschränkungen hinnehmen, weil ein paar Unbelehrbare damit möglicherweise vertrieben würden? Es ist Aufgabe des Rechtsstaates, für Ordnung zu sorgen – ob mit Polizeipräsenz, Verurteilungen oder eben Videoüberwachung. Das Problem liegt nicht im Datenschutz. Wer nichts zu verbergen hat, wird sich an Kameras nicht stören. Das ist weltweit dort zu sehen, wo Videokameras zum Alltag gehören. NSA und BKA werden sich nicht dafür interessieren, ob ich gestern im Schlosspark-Center war. Und selbst wenn: Was hätten sie davon? Die Kameras können helfen, Täter zu identifizieren. Deshalb sind sie richtig. Aber sie sind auch nur ein Mittel zum Zweck. Sie nützen nichts, wenn im Fall der Gefahr der Polizist erst von der Graf-Yorck-Straße eine fünfminütige Fahrt zum Einsatz braucht. Die Polizei muss in der Innenstadt zählbar präsent sein – dort, wo die Schweriner sind. Und dafür reicht nicht ein Streifenwagen. Am zentralsten Platz muss eine gut besetzte Polizeiwache sein. Und darüber hinaus müssen Richter handeln: Wenn Syrer oder Iraker in Schwerin dealen, schlagen und klauen, muss die Justiz sie verurteilen. Deutschland schiebt nicht in Kriegsgebiete ab. Das ist gut und richtig. Aber Deutschland kann diejenigen wegsperren, die gegen Gesetze verstoßen. Dann werden auch in Schwerin aus 30 kriminellen Flüchtlingen schnell gar keine.