mein verein: BSV Grambow : Viel Sport für wenig Geld

In Deutschland gibt es mehr als 620 000 eingetragene Vereine. Dort treffen sich Menschen, um Sport zu treiben, ihren Hobbys nachzugehen, Traditionen und Kultur zu pflegen, zu helfen oder zu fördern. Im Schweriner Umland gibt es weit mehr als 100 Vereine. Die SVZ besucht einige von ihnen, um zu erfahren, warum sich Menschen in Vereinen engagieren, was ihnen wichtig ist und mit welchen Problemen sie dort zu kämpfen haben. Heute stellen wir den BSV Blau-Weiß Grambow vor.

Eine Sporthalle, die gibt es in Grambow nicht. Aber ein Dorfgemeinschaftshaus. „Da können wir auch gut Sport machen“, sagt Martina Besenhard. Die 49-jährige Lehrerin muss es wissen, denn sie ist beim BSV Blau-Weiß Grambow gleich in drei Abteilungen aktiv. Und im Vorstand ist sie auch. Stellvertretende Vorsitzende, das ist ihr Amt. Zum Club-Vorsitzenden hat sie einen ganz besonderen Draht. „Das ist mein Mann“, sagt sie. In der 700-Einwohner-Gemeinde Grambow geht es nicht nur im genossenschaftlichen Dorfladen familiär zu, sondern auch beim Sportverein.

Das BSV im Vereinsnamen der Blau-Weißen aus Grambow steht für Ball-Sport-Verein. Doch das mit dem Ballsport, das war einmal. „Der Club ist 1959 gegründet worden. Zu DDR-Zeiten waren besonders die Sektionen Volleyball und Handball gefragt“, sagt Vorsitzender Chris Besenhard. Im Dorf gab es ein Internat für die Ausbildung in der Landwirtschaft. Da waren genug junge Leute im Dorf, um Sport zu treiben.

Nach der Wende machte das Internat zu, die Jugendlichen fehlten, um die Mannschaftssportarten weiter zu betreiben. Der Verein machte aber weiter, hielt den Sportbetrieb auch mit Hilfe des ehemaligen Vorsitzenden und heutigen Ehrenpräsidenten Wolfgang Kruse am Leben. 2009 übernahm Chris Besenhard das Amt. „Ich wurde gefragt und habe ,Ja’ gesagt. Dabei war ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht im Verein“, sagt der 49-Jährige. Genau wie seine Frau auch machte er den C-Übungsleiterschein und ist jetzt mehrmals die Woche aktiv.

60 Mitglieder haben die Blau-Weißen derzeit. Sie sind aktiv in zwei Frauensportgruppen, machen mit beim Fitnesstanz und die Herren treffen sich zum Männersport. Walzer, Tango oder Discofox gibt es in der Sektion Tanzschule, die vom erst 18-jährigen Enzo Skoppek geleitet wird. „Enzo ist amtierender Norddeutscher Meister im Standardtanz A-Jugend“, freut sich Martina Besenhard. Für die Kleinen im Dorf gibt es den Zwergensport. Und dann gibt es da noch die acht Frauen, die sich Black Light Ladies nennen und mit ihrer Schwarzlicht-Show sogar für Auftritte in der Umgebung proben.

Beim BSV geht es ausschließlich um den Spaß am Sport. Einen Wettkampfbetrieb gibt es nicht. Auch ein Grund dafür, warum der Verein nur wenig Kosten hat. Hallen- oder Platzmiete braucht er nicht zu zahlen, den Raum im Dorfgemeinschaftshaus stellt die Gemeinde kostenlosen zur Verfügung. 2,75 Euro, das ist der Betrag, den ein Mitglied monatlich aufbringen muss. 33 Euro Jahresbeitrag, das ist erschwinglich. „Und von diesem Beitrag können wir auch noch eine Weihnachtsfeier für unsere Mitglieder ausrichten“, sagt Chris Besenhard, der einmal im Monat auch eine Rückenschule anbietet.

Auch wenn sie noch gerne das eine oder andere Mitglied mehr in ihren Reihen hätten – der BSV steht auf gesunden Füßen und hat sich gut aufgestellt. Und ganz ohne Bälle geht es beim Ballsportverein dann doch nicht. Sie sind zwar kleinerer Natur, aber die Männer in Grambow spielen halt auch gerne Tischtennis.

von Werner Mett

erstellt am 05.Dez.2016 | 16:00 Uhr