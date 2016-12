Weihnachtsbaum-Kauf in Jamel : Wenn es nicht nur um Größe geht

vergrößern 1 von 2 Foto: Katja Müller 1 von 2

Mannshoch und schlank oder doch lieber klein und etwas dichter? Hunderte Mecklenburger hatten sich am Wochenende auf den Weg zu den Förstern in Jamel und Gädebehn gemacht, um den perfekten Feiertagsbegleiter zu finden: den Weihnachtsbaum. Doch bis der gefunden ist, vergeht schon mal die eine oder andere Diskussionsrunde. Dann erst können Forstmitarbeiter die Säge ansetzen. Er will gar keinen und sie den Schönsten. Dutzende dieser Gespräche fanden auch zwischen den Tannenzweigen auf der Plantage der Forstbaumschule Gädebehn am Sonnabend und Sonntag statt. Manchmal ging es auch ganz flott. Der kleine Oliver aus Basthorst hatte in diesem Jahr wieder den Baum mit Opa Ralf Wodke ausgesucht und zum Einnetzen getragen. Selbst beim Schmücken packt der Siebenjährige mit an. Der Lohn dafür? „Die Weihnachtswünsche habe ich schon alle abgegeben“, sagt der kleine Mann und lächelt zuversichtlich.

Ganz ohne Gezeter ging es auch bei Familie Müller aus Plate. Eine gut zwei Meter hohe Nordmanntanne hatte Steffen Müller am Jameler Forsthof aus der Reihe geholt und auf den Weg gestellt. „Der sieht super aus, den nehmen wir“, erklärte seine Frau Maria prompt und konnte sich gut vorstellen, wie die grüne Tanne geschmückt im heimischen Wohnzimmer steht. Altrosa sind die Kugeln in diesem Jahr. Geschmückt wird mit allen drei Kindern – Pepe und Paula waren beim Aussuchen mit dabei. „Es ist nicht nur für die Kinder schöner, den Baum beim Förster zu holen – wir genießen das ebenso und wissen, dass er frisch geschlagen ist“, erklärt Steffen Müller. Nach den Weihnachtsfeiertagen wird der grüne Geselle etwas abgeschmückt. „Nur noch Lichter und Sterne bleiben dran. Später kommt er noch kurz auf die Terrasse, bis er entsorgt wird“, erzählt Maria Müller.

Bei den Rollers aus Sukow ging es in diesem Jahr ganz schnell mit dem Aussuchen des Baums. „Er ist schön gerade gewachsen und muss nun bis zu meinem Geburtstag Anfang des Jahres durchhalten“, sagt Kerstin Roller. Revierleiter Gerd Weiberg kennt all die kleinen und großen Sorgen der Baumkäufer. „Am Ende sind sich dann doch bislang immer alle einig geworden – zumindest, wenn sie hier den Hof verlassen. Aufstellen und Schmücken passiert ja ohne uns“, sagt Weiberg mit einem Augenzwinkern.

von Katja Müller

erstellt am 19.Dez.2016 | 09:00 Uhr

