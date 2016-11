Vermehrte Wildunfälle : Achtung – es wird wild

1 von 1 Foto: Natürlich Jagd 1 von 1

Wegen mehrerer angekündigter Drück- und Treibjagden rechnet die Polizei in den kommenden Tagen und Wochen auch mit vermehrtem Wildwechsel in verschiedenen Regionen des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Bereits für diesen Samstag ist eine Drückjagd für den Bereich zwischen Spornitz und Stolpe angekündigt. Nächste Woche folgen unter anderem Drückjagden in den Regionen Marnitz und Herzfeld, später auch in anderen Regionen. Aufgescheuchtes Wild kann gerade hier zunehmend zu einer unkontrollierbaren Gefahr für den Straßenverkehr werden. Autofahrer sollten deshalb örtliche Warnschilder unbedingt ernst nehmen und ihr Fahrverhalten dementsprechend anpassen.

Darüber hinaus sind Wildtiere auf der Suche nach neuen Futterplätzen, wodurch bereits seit Wochen eine erhöhte Aktivität von Rehen und Wildschweinen zu verzeichnen ist. Allein im Monat Oktober dieses Jahres ereigneten sich 366 Wildunfälle auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust Parchim. Das ist etwa die Hälfte aller in diesem Monat registrierten Verkehrsunfälle im Landkreis.

Angesichts dieser Entwicklung appelliert die Polizei erneut zur erhöhten Aufmerksamkeit auf den Straßen. Insbesondere in den Dämmerungszeiten und auf den ausgeschilderten Wildstrecken sollten Fahrzeugführer äußerst vorsichtig unterwegs sein.





erstellt am 25.Nov.2016 | 08:00 Uhr

