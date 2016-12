Viel erreicht : Halbes Jahrhundert im Rückspiegel

1 von 1 1 von 1

Am 21.12.1991 gründeten 33 Interessenten den Förderverein für den Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide. Am Sonnabend wurde nun im Kultur- und Informationszentrum Karower Meiler mit einem Kolloquium das 25-jährige Bestehen gefeiert, wozu die „Hahnenhorster Hofkapelle“ (hinter der sich drei Berliner Musiker verbergen) mit Musik von Johann Sebastian Bach den festlichen Rahmen bot.



Wegbegleiter und Träger vieler Projekte

Der Förderverein, dem jetzt 112 Mitglieder angehören, war seit seiner Gründung stets ein enger Partner und Wegbegleiter der Verwaltung des Naturparks sowie selbst Träger einer Vielzahl von Projekten in der Landschaftspflege, in der Regionalentwicklung, in der Umweltbildung und -erziehung, in der Öffentlichkeitsarbeit, der Heimatforschung, der Entwicklung der touristischen Infrastruktur und der wissenschaftlichen Forschung. Während des Festkolloquiums riefen mehrere Vortragende einige dieser Schwerpunkte der Naturparkarbeit in Erinnerung.

Wolfgang Köhler, Vorsitzender des Fördervereins, betonte in seinen einleitenden Worten: „Der Naturpark und sein Förderverein sind überall anerkannt, darauf können wir stolz sein.“ Dr. Harald Stegemann, Direktor des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV, gratulierte dem Förderverein zu seiner Leistung und lobte die enge Zusammenarbeit mit der Naturparkverwaltung als Schlüssel der Erfolge.

Er sei der Förderverein, der „am intensivsten und nachhaltigsten im Lande“ tätig ist. „Mir ist vor der Zukunft nicht bange, denn Ihnen werden die Ideen nicht ausgehen“, stellte er angesichts der vielen erfolgreich realisierten Projekte (wie Renaturierung der Nebel, Bau des Karower Meilers, die rege Publikationstätigkeit) fest.

Mit einer Bilderschau ließ Ralf Koch, Geschäftsführer des Fördervereins und seit kurzem Leiter des Naturparks, die letzten 25 Jahre Revue passieren und erinnerte: „Wir leben in einer Landschaft, die herausragend ist, und können stolz sein auf das, was der Förderverein geleistet hat.“ Dr. Wolfgang Mewes, Naturparkleiter a. D., rief die Anfangsjahre von Naturpark und Förderverein in Erinnerung. Begonnen hatte alles mit einem Schreiben, das Mewes am 25.1.1990 an den stellvertretenden Umweltminister in der DDR-Regierung, Prof. Succow, richtete, in dem er die Bildung eines großräumigen Schutzgebietes im Raum der Nossentiner und Schwinzer Heide anregte. So wurde das Gebiet am 16.3.1990 in das Nationalparkprogramm der DDR aufgenommen und am 24.9.1990 festgesetzt. Neu war auch die gemeinsame Trägerschaft von Land und den Landkreisen Lübz, Güstrow und Waren. Die endgültige Festsetzung des Naturparks Nossentiner/Schwinzer Heide kam am 14.7.1994.



Chronik fand großes Interesse bei den Gästen

Über das gemeinsame 25-jährige Wirken von Naturpark und Förderverein erschien jetzt ein 296 Seiten umfassendes, reich bebildertes Buch (wir berichteten), das Dr. Mewes den Kolloquiumsgästen präsentierte und welches umgehend das Interesse der Teilnehmer weckte.

„10 Jahre Info-Direkt - ein Beitrag zur Regio¬nalentwicklung“ war der Vortrag von Jörg Gast, Naturparkleiter a. D., betitelt, in dem er das zwischen 2003 und 2006 geschaffene ganzheitliche regionale Informationssystem vorstellte, mit dem ein einheitliches Auftreten der Gästeinformationen (Tafeln, touristische Wegweiser, Wanderwegweiser) geschaffen wurde. Dieses System ist so erfolgreich, dass nicht nur andere Naturparke es übernahmen, sondern sogar in Estland Nachahmer fand. Wulf Hahne, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins, zeigte Bilder von der Naturschutzstation „Gerhard-Cornelssen-Haus“ in Wooster Teerofen und erzählte, dass diese im Juli 2014 nach Sanierung eines alten Gebäudes eröffnet werden konnte. Der Bau kostete 206 000 Euro, wovon der Förderverein 45 000 Euro neben vielen Eigenleistungen aufgebracht hat. Das Haus wird vielfältig genutzt, so für das Fledermauscamp, für Projekttage der Goldberger Schule und für die „Junior-Ranger“. Geplant ist, die vorhandenen Nebengebäude auf dem Gelände ebenfalls auszubauen und zu nutzen.

Dr. Wolfgang Mewes berichtete, wie vor mehr als 15 Jahren das Kultur- und Informationszentrum Karower Meiler von einer Vision zur Wirklichkeit wurde. Am 9.9.1999 war der erste Spatenstich, am 24.1.2000 Richtfest und am 28.10.200 Eröffnung durch den damaligen Umweltminister Dr. Wolfgang Methling, der übrigens als Gast zum Festkolloquium gekommen war.



„Karower Meiler“ steht seit Juni 2001

Am 22.6.2001 erhielt der Holzbau den Namen „Karower Meiler“, in dem eine Dauerausstellung, Besucherinformation, Seminarraum für Wechselausstellungen und Konzerte Platz gefunden haben. „Wir sind froh, dass wir dieses Gebäude haben, dem Förderverein sei Dank!“ Die Finanzierung teilten sich Land (400 000 DM), die drei Landkreise (je 170 000 DM) und Förderverein (250 000 Euro dank vieler Sponsoren).

Weitere Vorträge befassten sich mit der Nebel-Renaturierung von der Quelle bis zum Krakower See, dem „Schutz der Dunkelheit der Nacht“ und einer neuen Form der Bürgerbeteiligung im Naturpark, die Prof. Gerald Kerth, Universität Greifswald, vorstellte. Dr. Oliver Krone, Institut für Zoo- und Wildtierforschung Berlin, widmete sich der Seeadlerforschung. Zwischen 1981 und 2015 wurden 180 Seeadler als Nestlinge im Naturpark beringt. Es gab 83 Rückmeldungen, davon vier aus Polen, einen aus Dänemark. Die größte Entfernung mit 311 Kilometern legten zwei Adler zurück, die in Niesky (Sachsen) abgelesen wurden.