Nikolaus-Rock im Kulturhaus Mestlin : Klingt einfach gut

Aus kräftigen Kehlen wird „O Tannenbaum“ angestimmt – Lukas, Arne, Eric und Tim stehen am Mikro, tauchen in rotes Licht ein. Dann verändert sich das Lied – Weihnachtsstimmung ade, Nikolaus-Rock komm’ her. Die sechs Jungs – Lukas am Klavier und Johannes am Schlagzeug komplettieren die Truppe – sind „Fisherman’s Wife“ aus Rostock. Sie eröffnen mit „Little Daisy“ den 13. Goldberger Nikolaus-Rock. Dieses mal vor anderer Kulisse – im wenige Kilometer entfernten Mestlin, im sogenannten Gummisaal des Kulturhauses wird gerockt.

Vor gut einem Jahr wird aus einer Akustik-Band der Brüder Hinz – Arne und Eric – die Band „Fisherman’s Wife“. Gesucht und gefunden haben sich nach kurzer Zeit – und über einige Ecken – dann alle weiteren Bandmitglieder. Tim Zangenberg findet das erzählenswert. „Meine Band hatte sich gerade aufgelöst und dann treffe ich in Rostock auf Arne, der gerade einen Bassgitarristen suchte.“ „Und ich habe mit Arne Philosphie studiert“, erzählt Schlagzeuger Johannes Müller. „Wen interessiert’s, was ihr beide studiert habt oder studiert“, wift Jacob Köhler, der E-Gitarrist ein. Er lächelt verschmitzt. „Das einzige, was derzeit interessiert, ist die Musik“, sagt er. Derzeit arbeiten die Sechs an weiteren Live-Auftritten – und am ersten Album. Sie verstehen sich. Auch die Brüder Arne und Eric. „Das nervt mich manchmal“, sagt Tim und lächelt. Nein, allen geht es um die Musik. Das ist zu spüren – auf der Bühne wie Backstage. Die Texte schreiben Arne und Eric, aber auch Jakob, der jüngste unter den Rostocker Musikern. „Es geht um Emotionen. Alles, was wir spielen, habe ich schon irgendwie erlebt“, erklärt Bassgitarrist Tim. Die Musik – eine Mischung aus Folk, Southern Rock, Country und Soul – geht ins Ohr und der Rhythmus ins Bein. Neun Lieder am Stück performanen die Rostocker Jungs an diesem Abend im Kulturhaus. Eine Dreiviertelstunde später ist der Auftritt zu Ende.

Bühne räumen, Platz machen für die nächste Band. Das Lineup des N-Rock hat es schließlich in sich. Ziemlich laut wird es mit „Lebenslaenglich“. „Terminate“, „Die Bonkers“ und „Larrikins“ rocken ebenfalls die Bühne – getreu dem Motto des Nikolaus-Rocks, der in der vorweihnachtlichen Zeit „immer ein feierliches Brett im Schuh ist“. Für Daniel von den „Bonkers“ ist es irgendwie auch ein Heimspiel – wie für die Larrikins, die den N-Rock krönen. „Ich komme aus Goldberg“, erzählt Daniel einige Stunden vorm Auftritt. Und der Musikstil der vier Bandmitglieder? „Wir machen BoNK’n’Roll. Wer uns kennt, kann damit etwas anfangen.“

Die Nebelmaschine läuft auf Hochtouren, das Technik-Team des N-Rock hat alle Hände voll zu tun, nach und nach geben sich die Bands die musikalische Klinke in die Hand im Kulturhaus Mestlin, der neuen Kulisse des N-Rock. „Es war gute Stimmung und hat Spaß gemacht“, sagt Veranstalter Horst Power. An sein Team schickt er nicht nur einen Weihnachtsgruß, sondern vor allem ein herzliches Dankeschön.

Den Jungs von „Fisherman’s Wife“ hat es beim N-Rock gefallen. Sie planen bereits die nächsten Auftritte. Unter anderem in Kiel (4.2.) und im Zwischenbau – ein Heimspiel am 4. März in Rostock. „Die Arbeit am Album wird intensiv vorangetrieben“, erzählt Eric. Damit irgendwann vielleicht dieser Wunsch hier Wirklichkeit wird. „Bruce Springsteen hat gesagt: ,Die Jungs werden mich beerben‘“, witzelt Eric Hinz zum Abschied. „Fisherman’s Wife“ – der Name ist Programm: Sie klingen einfach gut.





von Sabrina Panknin

erstellt am 12.Dez.2016 | 08:00 Uhr