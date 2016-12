Liste der „Top-Rehakliniken“ : MediClin in Plau zweifach „top“

1 von 1 Foto: Simone Herbst 1 von 1

Bereits seit einigen Jahren gibt das Focus-Magazin jährlich die „Klinikliste“ heraus, den größten deutschen Qualitätsvergleich für Krankenhäuser und Fachkliniken. In diesem Jahr ist zum ersten Mal neben der Akut-Klinikliste auch eine Liste der „Top-Rehakliniken 2017“ erschienen. Mit dabei ist das MediClin Reha-Zentrum Plau am See.

Für den großangelegten Vergleich der Kliniken hat ein vom Nachrichtenmagazin beauftragtes unabhängiges Recherche-Institut 1130 Reha-Kliniken sämtlicher Trägerschaften untersucht. Dabei wurden die Bereiche Herz, Krebs, Orthopädie, Sucht, Neurologie und Psyche berücksichtigt. Die Recherche umfasste einerseits eine bundesweite Befragung der Kliniken mit wissenschaftlich fundiertem Fragebogen. Andererseits finden auch die Reputation dieser Kliniken – aus der Sicht von Medizinern, Patienten und Sozialdiensten – sowie das medizinische und therapeutische Angebot und wichtige Ausstattungsmerkmale der Kliniken Beachtung.

Das MediClin Reha-Zentrum Plau am See ist gleich mit zwei Schwerpunkten im Vergleich der Rehakliniken vertreten: Die Klinik gilt als „top“ in den Bereichen Neurologie und Orthopädie.

Bei der Liste handelt es sich nicht um ein Ranking der Kliniken, vielmehr ist sie eine nicht wertende Auflistung empfohlener Einrichtungen. Nicht berücksichtigt wurden reine Selbstzahler- und Privatversicherten-Kliniken sowie ambulante und teilstationäre Einrichtungen.



von Simone Herbst

erstellt am 12.Dez.2016 | 20:45 Uhr