Vietlübbe : „Neue Dorfmitte“ abgelehnt

Norbert Arning und seine Frau haben große Pläne. Zumindest nach Vietlübber Maßstäben. 2015 hatten sie das damals schon zwei Jahre leerstehende Kita-Gebäude samt Grundstück von der Gemeinde gekauft. Ambitioniert, wie die beiden sind, wollten sie daraus die „neue Dorfmitte“ gestalten – mit Dorfladen, Café, Spielebereich, Kino, Seminar- und Vortragsraum, Lehrergarten, Bouleplatz sowie Photovoltaikdemonstrationsanlage inklusive Regenwassernutzung für ein neuartiges Sanitärsystem. Ganz bestimmt kein Objekt zum Reichwerden. Das Paar war erst wenige Jahre zuvor nach Vietlübbe in die Gemeinde Gehlsbach gezogen, fühlt sich hier wohl und aufgenommen und wollte dem Dorf etwas zurückgeben.

Nachdem der erste Versuch, Fördermittel zu bekommen, fehlgeschlagen war, reichten sie ihr Projekt im Juni erneut ein – diesmal bei der Landgesellschaft MV mbH und für eine Leader-Förderung. Mit ihnen noch 20 weitere Antragsteller. 14 Projekte wurden auf die Vorhabenliste gesetzt und werden 2017/18 mit insgesamt 1,1 Millionen Euro aus dem Budget der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Warnow-Elde-Land gefördert. Vietlübbes neue Dorfmitte, die Norbert Arning im Geiste eigentlich schon vor sich gesehen hatte, war nicht dabei. Die LAG sah „die Projektauswahlkriterien nicht ausreichend erfüllt“, erklärte Ines Herrmann von der Landgesellschaft auf Nachfrage. Was konkret unzureichend war, weiß Norbert Arning nicht. Wohl aber, dass er sein Projekt auf den letzten Drücker eingereicht hatte. Definitiv zu spät für so genannte „Lenkungsgruppensitzungen“, die mit Projektberatungen und Konsultationen einhergingen. Dass aber dieser Umstand den Ausschlag für die Ablehnung gegeben haben sollte, mag der Vietlübber nicht glauben. „Uns war klar, das Café würde sich allein nicht tragen. In Verbindung mit dem Seminarkonzept schien mir das Ganze jedoch ideal, sogar perfekt“, bleibt Arning von seiner Idee überzeugt. Anfangs wollte der Träumer in ihm resignieren. „Aber wir halten an unserem Konzept fest, das muss die Richtung sein“, gibt er sich inzwischen wieder kämpferisch und weiß bei seinen Plänen auch die Gemeinde hinter sich.

„Aus der ehemaligen Kita so etwas wie ein Dorfzentrum zu machen, ist absolut toll“, outet sich Gehlsbachs Bürgermeisterin Hanni Stolper als Fan der „neuen Dorfmitte“. Weder in Vietlübbe noch in Karbow gebe es auch nur irgendetwas. „Die Kita wäre ein Treff gewesen, der sich zum Mittelpunkt hätte entwickeln können. Doch mir schien, das war der LAG nicht groß genug“, sagt Hanni Stolper. Da Gehlsbach jedoch ein Projekt wie das der Arnings selbst nicht hätte stemmen können, sei die Gemeinde froh gewesen, dass da zwei sind, die die Idee hatten, Geld und Arbeit investieren wollten. „Und wir hätten sie unterstützt“, so die Bürgermeisterin.

Ohne Förderung (vorerst) keine „neue Dorfmitte“. Was schade ist. Denn Gehlsbach, das vom wirtschaftlichen Aufschwung weit entfernt ist, als Nachbar von Plau und einiger Naturschutzgebiete stattdessen den touristischen Pfad eingeschlagen hat, hätte sie brauchen können. Deshalb erlaubt sich die Bürgermeisterin auch die Frage, „ob die uns hier wohl langsam eingehen lassen wollen?“ Darauf ankommen lassen will sie es nicht: „2017 sind Bundestagswahlen, da werden wir Anfang des Jahres mal so richtig Ballett machen.“

von Simone Herbst

erstellt am 14.Dez.2016 | 08:45 Uhr

